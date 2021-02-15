Что вы видите на картинке? Это поможет узнать, какое полушарие мозга у вас доминирует

Какое ваше полушарие развито лучше: левое или правое? Доминирующая сторона мозга определенным образом влияет на ваши мысли, действия и черты личности.
Левое полушарие больше связано с аналитическим и методическим мышлением, а правое — отвечает за обладание творческим мышлением и художественными навыками.
Итак, считается, что у человека, который хорошо читает, пишет, мыслит, оперирует фактами, рассуждает и обладает развитыми математическими навыками, доминирует левое полушарие. И наоборот, у человека, обладающего сильной интуицией и проявляющего склонность к искусству, с богатым воображением, постоянно пребывающего в мечтах, доминирующим считается правое полушарие.
Это не означат, что используете только одну сторону мозга. Хотя полушария функционируют по-разному, они связаны между собой и работают вместе, дополняя друг друга.
Хотите знать, какое полушарие мозга у вас доминирует? Взгляните на изображение. Какое животное вы увидели первым?
Висящая обезьяна
Если вы увидели первой обезьяну, это означает, что правое полушарие вашего мозга работает более активно.
Личностные черты:
Вы импульсивны, креативны, эмоциональны, изобретательны и любите мечтать о чем-то большом!
Голова тигра
Если первым в глаза вам бросился тигр, это означает, что более активно работает левое полушарие вашего мозга.
Личностные черты:
Вы логичны, рациональны, рассудительны, хорошо организованы, реалистичны и умеете достигать поставленных перед собой целей.