Что вы видите на картинке? Это поможет узнать, какое полушарие мозга у вас доминирует

Какое ваше полушарие развито лучше: левое или правое? Доминирующая сторона мозга определенным образом влияет на ваши мысли, действия и черты личности.

Левое полушарие больше связано с аналитическим и методическим мышлением, а правое — отвечает за обладание творческим мышлением и художественными навыками.

Итак, считается, что у человека, который хорошо читает, пишет, мыслит, оперирует фактами, рассуждает и обладает развитыми математическими навыками, доминирует левое полушарие. И наоборот, у человека, обладающего сильной интуицией и проявляющего склонность к искусству, с богатым воображением, постоянно пребывающего в мечтах, доминирующим считается правое полушарие.