Манифест Екатерины Великой, который действует до сих пор

Сейчас в России действует ряд советских правовых актов. На первый взгляд, это кажется странным: Советского Союза уже давно нет. А документы, утверждённые в этом государстве, работают. Конечно, это не какие-то там серьёзные законы. В основном – разные приказы и постановления ведомств. И тем не менее.

Ничего удивительного в этом нет. Российская Федерация – правопреемница СССР.

Любопытно, что существует екатерининский манифест, который никем не отменялся и действует до сих пор. Чуть ниже расскажу, о чем там идёт речь. Мы плавно к этому подойдём.