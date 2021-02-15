Что любовь к черной одежде говорит о вашей личности

«Вы можете носить черное когда угодно. Вы можете носить черное в любом возрасте. Вы можете надеть его практически на любое мероприятие», – Кристиан Диор.

Черный – это очень популярный цвет в одежде, и всегда был таким. Но что именно мотивирует нас на то, чтобы носить черное, и только черное? Для начала, ваша привязанность к черному цвету действительно может быть вызвана особенностями характера, а также несколькими другими факторами, вроде образования, социального происхождения, экономического статуса, жизненного опыта и окружения.

Что же касается мира моды, то тут черный – это цвет, с которым просто нельзя ошибиться. Неважно, надеваете ли вы черный костюм для деловой встречи или черное платье для официального приема, черный все равно остается универсальным цветом, подходящим для самого разного настроения и жизненных ситуаций.

С черным цветом ассоциируется определенная аура уверенности и таинственности. Он скрывает то, что нужно скрыть, и поглощает в себя другие цвета, пытающиеся его перещеголять. И, так как черный цвет не привлекает к себе лишнего внимания, то стоит вам надеть одежду черного цвета, и вы начинаете выглядеть очень профессионально и элегантно.

Впрочем, люди, носящие черную одежду, чаще всего носят ее потому, что она им нравится, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. А еще это говорит о том, что они ценят свое личное пространство, довольно скрытны и стоят несколько в стороне от общества.

Черный цвет – просто секси

«Вы можете заказать машину любого цвета, если только это черный», – Генри Форд.

Черный цвет нравится многим людям. Но почему вам хочет носить черную одежду практически постоянно? Есть люди, которые носят черное, чтобы казаться стройнее, или для того, чтобы выглядеть более профессионально. Но мы сейчас говорим вовсе не об этом. Многие люди предпочитают носить черное в большей части жизненных ситуаций просто потому, что это лучше всего помогает нам проявлять вовне наши личности и чувство идентичности. Так что же, спросите вы, мы пытаемся сказать окружающему миру?

В соответствии с результатами опроса, недавно проведенное в Великобритании одним из крупнейших онлайн-магазинов одежды Buytshirtsonline, его клиенты считают черный одним из лучших цветов из всех доступных вариантом, и связывают его с такими позитивными чертами, как:

Привлекательность

Чувственность

Уверенность в себе

Интеллектуальность

Хотя некоторые люди и воспринимают черный цвет в качестве мрачного цвета, навевающего мысли о тлене, прахе и смерти, большая часть опрошенных считает черный очень сильным цветом. Люди в черном, по их мнению, выглядят более серьезными и надежными. Авторы вопроса пришли к выводу, что если вы хотите оставить хорошее первое впечатление, будь то на первом свидании или на собеседовании, то лучше всего выбрать стильную одежду черного цвета.

Почему?

Да потому, что черный цвет помогает нам выглядеть увереннее в себе, способнее и более достойными доверия.

Вот что показали результаты опроса, о котором мы говорили чуть выше:

Более 56% респондентов предпочитают черный цвет в одежде, считая его цветом уверенности в себе.

Черный цвет в одежде предпочитают примерно 64% мужчин, и то же самое можно сказать о 48% женщин.

Также в итоговых материалах отчета сказано следующее: «Практически все участники опроса считают, что черный цвет стоит у них на первом или втором месте в списке цветов, ассоциирующихся у них с «хорошими» чертами личности (к примеру, уверенностью в себе, интеллектом и сексуальностью), и практически не ассоциируется с «плохими» чертами личности (высокомерием и надменностью).

Кроме того, там сказано следующее: «Опрошенные люди уверены, что черный цвет – это цвет, который стоит надевать, когда вы пытаетесь кого-то впечатлить, убедить или очаровать. Человеку, одетому в черную одежду, хочется доверять – порою настолько, что вы отдадите ему все свои накопления, да еще и будете благодарить его за то, что он оказал вам честь, и взял у вас деньги».

Для того, чтобы любить черный цвет, вам вовсе не нужно быть готом, или «вращаться» в мире моды. Если вы умны, сексуальны и уверены в себе, то нет ничего странного, что вас тянет к этому прекрасному цвету, словно магнитом. Черный цвет – это самый успокаивающий, чувственный, смелый, роскошный и поддерживающий уверенность в себе цвет в мире.

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