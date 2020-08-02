«Приключения одной теории»: генетики подтвердили предположения Тура Хейердала о древних путешествиях через Тихий океан

Маститые ученые десятилетиями смотрели сверху вниз на коллегу-популяризатора, а теперь будут вынуждены признать его правоту

Генетические исследования показали, что индейцы и полинезийцы контактировали друг с другом задолго до прихода в Южную Америку и Океанию европейцев. А ведь еще в 1940-е – 1950-е годы об этом начал говорить известный археолог и географ, но его идеи многие встретили в штыки…

Тур Хейердал родился в 1914 году в городе Ларвик на юге Норвегии. С детства он интересовался познанием окружающего мира. В университете изучал географию и зоологию. В студенческие годы Хейердал познакомился с путешественником Бьёрном Крепелином, посетившим многие острова Океании, и от него «заразился» интересом к Полинезии. В конце 1930-х годов Хейердал побывал на островах Тихого океана и в Северной Америке, занимаясь этнографическими исследованиями, но после начала Второй мировой войны вернулся в Европу, чтобы воевать с нацистами.

После войны Хейердал всерьёз увлекся изучением мореплавания древних народов и высказал предположение о том, что между Южной Америкой и Полинезией в «доевропейские» времена могла существовать связь. В 1947 году Хейердал вместе с группой единомышленников добрался на изготовленном по «инкским лекалам» плоту до островов Туамоту, пройдя 8000 км за 102 дня.

В середине 1950-х Хейердал проводил археологические и этнографические изыскания на острове Пасха, и предположил, что представители одной из прибывших на его берега миграционных волн были американскими индейцами.

В 1969 – 1970 годах Хейердал предпринял две попытке пересечь Атлантический океан на лодке из папируса. Вторая из них увенчалась успехом. В 1980-е он изучал древнее мореплавание в Индийском океане.

Тур Хейердал написал около двух десятков книг, самые известные из которых – «Путешествие на Кон-Тики», «Аку-Аку», «Приключения одной теории». Как и многие другие известные популяризаторы науки, Хейердал встречал прохладное отношение со стороны многих «строгих академистов», считавших его работу мальчишеством. Ученые-консерваторы подвергали жесткой критике его теории, и, в том числе, — предположения о связях между Океанией и Америкой.

Одни считали их полностью несостоятельными, другие – утверждали, что Хейердал был прав лишь отчасти – мол, какой-то разовый обмен опытом между индейцами и полинезийцами мог произойти, но никаких следов от него не осталось.

При этом на стороне Хейердала были факты, которые достаточно сложно было опровергнуть. Так, название батата – «кумара» — звучало практически одинаково на обоих берегах Тихого океана. Жители Южной Америки и Океании пользовались очень похожими каменными теслами. В Океании были обнаружены обитающие в пресной воде растения, аналогичные южноамериканским видам.

В нескольких сотнях километров к западу от острова Пасхи есть островок Сала-и-Гомес. Так вот, обитатели острова Пасхи не только знали его, но и называли Ману-Мото-Мотиро-Хива — «птичий остров на полпути к земле обетованной». А, значит, полинезийцы, скорее всего, имели представление о том, что далеко на Западе лежит некая большая земля.

Список доказательств плаваний через Тихий океан можно было бы продолжать еще долго, но скептиков ничего не убеждало. Более того, несколько лет назад им на помощь, казалось бы, пришли генетики. В 2017 году в Current Biology были опубликованы результаты исследования, свидетельствовавшего о том, что в крови жителей острова Пасхи есть примесь индейской, но появилась она уже после прихода в Океанию европейцев – когда полинезийцев начали захватывать и отвозить на тяжелые работы в Южную Америку.

«Рапануйцы, жившие до появления европейцев, оказались генетически похожи на жителей Юго-Восточной Азии и Японии, и на островитян с Новой Гвинеи. Их ДНК на 80 процентов соответствовала геному азиатов, и на 20 процентов — геному папуасов. Островитяне, жившие в XIX-XX веках, были генетически похожи не только на жителей Юго-Восточной Азии и Новой Гвинеи, но и на европейцев (соответствие — около 20 процентов) и на обитателей Южной Америки (соответствие — около пяти процентов)», — писало издание N+1.

Впрочем, авторы исследования сделали аккуратную оговорку о теоретической возможности смешения с индейцами небольшой части полинезийцев, не попавших в выборку, и в более ранние времена. И как показало время, оговорка была сделана не зря.

В 2020 году ученые палеогенетики получили первые полноценные доказательства того, что контакты у полинезийцев с индейцами в «доевропейский» период все-таки были. Предположительно, они изначально произошли на Маркизских островах около 800 лет назад.

«В геномах жителей сразу нескольких полинезийских островов мы нашли идентичные по происхождению фрагменты индейской ДНК. Это говорит о том, что полинезийцы унаследовали эти сегменты генома после одиночного контакта с выходцами из Нового Света. Наши расчеты показывают, что это произошло примерно в 1200 году, в то время, когда полинезийцы заселяли эти острова», — цитирует ТАСС слова одного из авторов исследования.

Таким образом, смелые умозаключения Тура Хейердала, сделанные в середине ХХ века, нашли практически неопровержимое подтверждение. Правда, о том, как именно происходили контакты, нам практически ничего не известно. Над этими деталями еще предстоит поработать археологам и тем же генетикам.

Произошедшее может стать прекрасным поводом для наиболее консервативной части исторического академического сообщества переосмыслить свои позиции. Речь здесь ни в коем случае не идет о принятии неких конспирологических антинаучных теорий – ведь тот же Хейердал, хоть и работал с использованием новаторских методов (например, в части касающейся экспериментальной археологии), но за рамки традиционной научной парадигмы не выходил.

Просто консерваторам, которые любят порою стигматизировать своих научных оппонентов, следует признать, что теории, которые им кажутся по тем или иным причинам маловероятными, тоже имеют право на жизнь.

И когда кто-то из исследователей-новаторов сделает заявление, не вписывающееся в традиционную картину исторических воззрений, например, о доколумбовых плаваниях в Америку или нескольких волнах заселения Западного полушария, почтенным ученым мужам стоит трижды подумать, прежде чем начинать возмущаться или едко иронизировать…

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