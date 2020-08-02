Новый океан в Африке

Самая жаркая точка на Земле — в долине Афар. В дневное время температура достигает 130 градусов по Фаренгейту. Стоишь такой и знаешь, что под ногами — трещина длиной 35 миль, которая создаст новый океанический бассейн спустя время. И непонятно, что лучше: пустыня в жару или океанушек.
Тектоник в исполнении плит
Пустыня расположена на стыке трёх тектонических плит, которые медленно, но весьма уверенно, отдаляются друг от друга. Раскол произошёл в 2005 году и был эквивалентен нескольким сотням лет тектонического движения плит за несколько дней. После чего учёные основательно взялись изучать такое серьезное «расставание» плит друг с другом и провозглашают, что это единственное место, где можно изучить переход континентального рифта в океанический.
3 факта — 1 разлом
30 млн лет Аравийская плита отдаляется от Африки. Бам — имеем Красное море и Аденский залив. Но вот что: Сомалийская плита также отдаляется от Нубийской плиты, образуя трещины через Эфиопию и Кению.
Ещё один веский факт, который мог спровоцировать разлом — шлейф перегретых горных пород, поднимающийся из мантии в восточную Африку.
Аденский залив и Красное море затопят район Афара и восточную часть рифтовой долины и сформируют новый океан. И часть Африки станет солидным таким континентом. Океан не за горами
Подбиваем итожки
Три пластины разделяются на разных скоростях и Арабская плита удаляется от Африки скоростью в 1 дюйм в год, а две остальные — ползут ещё медленнее, от половины дюйма до 0,2 дюйма в год.
Но рифтинг происходит во всей красе и образует океаническую кору на гребнях. В общем — в ожидании чуда.