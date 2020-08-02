Новый океан в Африке

Самая жаркая точка на Земле — в долине Афар. В дневное время температура достигает 130 градусов по Фаренгейту. Стоишь такой и знаешь, что под ногами — трещина длиной 35 миль, которая создаст новый океанический бассейн спустя время. И непонятно, что лучше: пустыня в жару или океанушек.

Тектоник в исполнении плит

Пустыня расположена на стыке трёх тектонических плит, которые медленно, но весьма уверенно, отдаляются друг от друга. Раскол произошёл в 2005 году и был эквивалентен нескольким сотням лет тектонического движения плит за несколько дней. После чего учёные основательно взялись изучать такое серьезное «расставание» плит друг с другом и провозглашают, что это единственное место, где можно изучить переход континентального рифта в океанический.