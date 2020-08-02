Первый астероид упадет уже осенью

CNN: Две индийские школьницы обнаружили астероид, который медленно перемещается по орбите и движется по направлению к Земле.

Радхика Лахани и Вайдехи Векария, ученицы 10-м класса, работавшие над школьным проектом, неожиданно обнаружили астероид, который они назвали HLV2514.

Девочки из города Сурат в западном индийском штате Гуджарат участвовали в проекте Space India/NASA, который позволяет студентам анализировать изображения, полученные с помощью телескопа, расположенного в Гавайском университете.

Акаш Двиведи, старший преподаватель и астроном из Space India, сказал CNN, что студентов по всей Индии учили, как отслеживать небесные тела, используя программное обеспечение, которое анализирует изображения, собранные с помощью телескопа PAN Star НАСА. Затем студенты искали движущиеся объекты на фотографиях.

Проект, как объяснил Двиведи, был призван обучить студентов естественным наукам и привлечь их внимание к астрономии.

“Мы начали проект в июне, после чего отправили в NASA результаты нашего исследования. И вот, 23 июля они отправили нам электронное письмо, подтверждающее, что мы обнаружили близкий к Земле объект”, – говорит в интервью CNN 15-ти летняя Вайдехи Векария

Акаш Двиведи, старший преподаватель и астроном из Space India, далее уточнил, что в настоящее время астероид HLV2514 находится в районе орбиты Марса, но через 1 миллион лет он изменит свою орбиту и приблизится к Земле, хотя он все равно будет на расстоянии более чем в 10 раз больше расстояния, которое существует между Землей и Луной.

«NASA очень серьезно относится к астероидам. Поскольку этот астероид, который меняет свою орбиту, стал для них большой новостью», – сказал Двиведи.

На первый взгляд это странное сообщение CNN представляет собой типичный прославляющий толерантность идиотизм, смысл которого простой: взрослые дяди и тёти в NASA/ESA, посвятившие слежению за астроидами всю жизнь, оказались тупее двух индийских малолеток, которые посмотрев в телескоп одним глазом тут же выдали открытие, тянущее на Нобелевскую премию.

И с премией оно действительно как-то так, поскольку камни в поясе астероидов (а HLV2514 как раз оттуда) вертятся там четыре миллиарда лет и никак не меняют орбиту, а тут какой-то булыжник оказался с реактивным двигателем и движется к Земле. То, что он как бы подойдет через как бы миллион лет роли не играет – что такое миллион лет по сравнению с четырьмя миллиардами?

И что HLV2514 делал эти 4 миллиарда лет? Если за миллион лет он скакнет на дистанцию 100 миллионов километров, то откуда он прискакал вообще?

Наконец, очень интересен расчет NASA орбиты этого небесного тела. Для расчета орбиты нужны две, как минимум, позиции камня, разнесенные на приличный промежуток времени, но даже в этом случае расчет будет очень приблизительный. Даже орбиты комет, за которыми астрономы следят по 300 лет – и то рассчитываются плюс/минус, а для новых астероидов, открытых пару лет назад эти плюс/минус в расчетах на следующий год составляют сотни тысяч километров. При этом, если считать дальше, то с каждым годом погрешность увеличивается в разы и расчет на миллион лет вперед даст плюс/минус размером с Солнечную систему.

В общем, глупость на глупости и можно было бы пройти мимо, но эта глупость CNN никому ничего не напоминает?

На скрине – начало фильма «Столкновение с бездной» ( Deep Impact) образца 1998-го года. Там по сценарию комету-убийцу размером с Нью-Йорк тоже открыли два юных клоуна, которые смотрели из школьного сортира в бинокль.

Очень эпичный и мощный шаг режиссера, поэтому, если бы мы режиссировали реальные события, связанные с ударом астероида, мы бы представили это в СМИ аналогичным образом – чтобы астероид-убийцу открыли какие-то детишки. Причем, если один ребенок будет афроамериканец, а второй – палестинский трансгендер – это был бы идеальный вариант. Хотя, детишки из Индии – тоже ничего, феминистки будут в восторге.

В общем, всё это похоже или на какой-то месседж для своих, или на подготовку почвы для аналогичного послания. То есть сейчас публику слегка приучают к смысли, что астероиды открывают детишки, после чего на арену выйдут юные астрономы со сменой пола и заявят про открытие Нибиру или что-то в этом роде. И всё к этому идет.

28 июля 2020 года Стив Бэнон, с роликами которого мы уже знакомили читателей, выпустил ЧЕТВЕРТОЕ видео по теме приближающейся планетарной катастрофы. Как мы уже замечали ранее, Стив – журналист-классик и ужастики – не его тема, он концентрируется больше на событиях на Ближнем Востоке. А сейчас он как с цепи сорвался и выдает ролики с новостями по астероидам один за одним:

Ролик почти на час, поэтому мы коротко излагаем его синопсис. Говорит в основном Джон Мур – бывший офицер разведки Соединенных Штатов, прошедший в разных должностях три войны. Интервью у него берет жена Стива.

Темой Нибиру Джон занимается уже 20 лет, первые из которых он рассматривал Нибиру только как гипотетическую возможность и лишь в 2006-м году его вдруг осенило.

Впервые слово “Планета X” Джон услышал в конце 1990-х. В разведке он уже не работал, но связи остались, поэтому он обратился к коллегам, что так мол и так – тут какие-то чокнутые говорят о Нибиру, которая рухнет на голову в 2000-м году, так что провентилируйте тему. И коллеги провентилировали.

И как оказалось, правительство занимается этой темой с 1979-го года как минимум, когда они обнаружили какую-то очень массивную штуку в облаке Оорта, которая сильно отклоняла планеты. Что отклоняло не было видно, поэтому NASA стало пулять на орбиту спутники с инфракрасными телескопами, а для анализа фотографий директор Военно-морской обсерватории США (то есть главный астроном Пентагона) вызвал для консультаций…. писателя Сахарию Ситчина, который на тот момент клепал бестселлеры про ануннаков и Нибиру.

Больше информации Джону не предоставили, поэтому дальше он стал копать сам и сводить сальдо с бульдо. Например, еще 40 лет назад все главные офисы всех крутых служб, начиная от ЦРУ и заканчивая FEMA находились на побережье, поскольку Америка как раз с берегов и росла. Но, под тем или иным благовидным предлогом все эти конторы были перенесены в центр континента. Зачем?

Далее, начав службу еще во времена войны во Вьетнаме Джон видел, что вся логистика Пентагона была централизована без каких-либо “военных округов”. Но, с конца прошлого века, тихо и постепенно Пентагон как бы разделился на две половины: слева от Миссисипи и справа от Миссисипи. В результате получилось так, что если одну половину Америки накрыть сверхмощной термоядерной бомбой – цепочки снабжения/управления в Пентагоне никак не пострадают. Непонятно было только почему в качестве линии водораздела была выбрана Миссисипи? “Что, русские ракеты не могут перелететь реку?”, – думал Джон.

А потом ему как-то попалась на глаза карта гипотетического затопления США из-за сдвига континентов:

И тогда всё вдруг встало на свои места: Пентагон с начала 1980-х готовится к затоплению континентов и приблизительные карты будущего рельефа он знает.

В третий раз Джона осенило, когда он увидел “пандемию” SARS-CoV (атипичная пневмония) в 2003-м году. Как человек военный он, узнав о Нибиру, стал прокручивать в голове возможные действия бывших коллег в случае появление над горизонтом нового светила. У народа от зрелища первым делом поедет крыша, а если к этому добавятся метеориты и землетрясения – то сдвиг по фазе будет глобальный и массовый. Ну и как удержать под контролем пять-шесть миллиардов буйных?

А очень просто: для этого у военных есть стандартная тактика – сообщить о том или ином заражении местности, чтобы все сидели по домам. Когда нужно запереть буйных локально заражение обычно химическое: мол, что-то где-то распылили какие-то террористы, так что сидите дома тихо и не выходите на улицы. Но в случае, если запереть народ по домам нужно глобально – лучше всего подойдет пандемия и карантин. Поэтому карантин будет как бы знаком скорого появления Нибиру на горизонте.

В 2006-м Джон написал обо всем этом статью и стал рыть землю с удвоенным усердием – расспрашивал кого мог и собирал информацию по крупицам. Но, как оказалось, даже в NASA никто толком ничего не знал – все названные ими даты были попаданием пальцем в небо.

В первый раз Нибиру ожидали в 2003-м, по случаю чего начали раскручивать пандемию SARS-CoV. Потом, когда Нибиру уже стала хорошо видима в телескоп в Антарктиде туда устроили паломничество всех мировых великих верховных лидеров – вплоть до Папы Римского. И когда все начальники своими глазами во всем убедились команду о раскрутке пандемии H1N1 в 2009 году все выполнили четко: о птичьем гриппе выла каждая газета каждой страны и непонятно было только, когда врубят карантин.

Тем не менее, NASA опять пролетело с расчетами: в районе 2010-го Нибиру уже пришла, уже начались повсеместные катаклизмы, но до пика катастрофы было все еще далеко. Нибиру притащила с собой облако астероидов и именно с них все должно было начаться, но оно все никак не начиналось.

И вот теперь, после внезапно отмененного карантина весной 2020-го разного рода ВОЗ говорят о второй волне осенью, а знакомые финансовые аналитики Джона говорят, что все акции нужно срочно продать до конца сентября. Про Нибиру эти яйцеголовые парни не знают, Covid-19 им тоже до лампочки – они просто отслеживают движение глобального капитала и чуют, кто акции всего и везде кто-то со страшной силой сливает. И речь идет не о каком-то Соросе, поигрывающем на биржах, а о подводном перемещении капиталов в исполинских масштабах. Поэтому, сопоставив эти сальдо и бульдо Джон думает, что астероиды начнут падать на головы уже осенью, так что следим за развитием событий.

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