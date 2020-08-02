Полная карта родственников: все слова для обозначения кто есть кто в семье

Семья — это группа родственников, живущих вместе. С основными понятиями всё довольно просто: родные — это те, у кого есть кровная связь, а свойственники — результат брака. В старину, например, считалось, что к родственникам можно отнести лишь родню мужа, а вот со стороны жены — это просто близкие люди. Раньше люди жили большими семьями, а когда женились, круг родни сразу множился, нужно было как-то всех называть. Сейчас связи между родственниками не такие тесные, и современному человеку сориентироваться сложнее, мы попробовали разобраться.
Самые близкие родственники
Муж, жена и их дети, сестры и братья.
Родственники после свадьбы
Свекор и свекровь — родители мужа. Согласно этимологии, слова «свекровь» и «свекор» имеют общий корень «свой». Со второй частью не совсем ясно, можно толковать значение по‑разному: «своя кровь», либо «свой кров».
Тесть и тёща — родители жены. Слова происходят от греческого слова «тикто» — родить, то есть тесть и теща — это родители жены. То, что зять называл родителей жены своими родителями, приравнивало свойственное родство к кровному.
Сноха или невестка — жена сына. Невесткой становятся после свадьбы не только по отношению к свекрови и свекру, но и к родному брату мужа и его жене. Таким образом слово сноха обозначает «связующая» или «связывающая».
Зять — муж дочери.
Деверь — родной брат мужа.
Золовка — родная сестра мужа.
Свояченица — сестра жены.
Свояки — мужчины, чьи жены друг другу сестры.
Шурин — родной брат жены. Кстати, сына шурина раньше называли «шурич».
Не кровные, но близкие родственники
Когда мужчина и женщина женятся, имея детей от предыдущих браков, или супруги усыновляют ребенка.
Мачеха — неродная мать.
Отчим — неродной отец.
Пасынок — неродной сын одного из супругов.
Падчерица — неродная дочь одного из супругов.
Названный сын — усыновленный.
Названная дочь — удочеренная.
Названные мать и отец — усыновители.
Сводные братья и сестры — родные и неродные дети между собой.
Единокровные дети — дети, рожденные от одного отца, но разных матерей.
Единоутробные дети — дети, рожденные одной матерью, но от разных отцов.
Родственники после крещения
Крещение — обряд, который имеет важное значение для многих семей, после него появляется новая родня, крестные.
Крестные мать и отец — духовные родители в христианской традиции.
Крестный брат — сын крестного отца.
Кум, кума — крестный отец и мать по отношению к родителям крестника и друг к другу.