Полная карта родственников: все слова для обозначения кто есть кто в семье

Семья — это группа родственников, живущих вместе. С основными понятиями всё довольно просто: родные — это те, у кого есть кровная связь, а свойственники — результат брака. В старину, например, считалось, что к родственникам можно отнести лишь родню мужа, а вот со стороны жены — это просто близкие люди. Раньше люди жили большими семьями, а когда женились, круг родни сразу множился, нужно было как-то всех называть. Сейчас связи между родственниками не такие тесные, и современному человеку сориентироваться сложнее, мы попробовали разобраться.

Самые близкие родственники

Муж, жена и их дети, сестры и братья.

Родственники после свадьбы