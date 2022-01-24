Причина, по которой мужчины и женщины думают по-разному Не секрет, что у мужчин и женщин всегда были трудности с пониманием друг друга. Но ранее еще никому не удавалось объяснить это недопонимание лучше, чем всемирно комику Марку Гангору.Так, по его словам, у мужчин и женщин совершенно разные стили мышления. Но разница эта сводится к тому, как мы сортируем вещи у себя в голове.Во время одного из своих самых известных выступлений Гангор сказал:«Женщины устроены намного сложнее, чем мужчины. Мужчины же очень простые. И знаете почему? Потому что их мозг отличается. Начнем с мужчин. Мозг мужчины уникален. Большинство женщин даже не догадываются, что, независимо от того занимаемся мы сейчас сексом или смотрим спортивную телепередачу, наш мозг всегда состоит из небольших ячеек. При этом ячейки есть абсолютно для всего – у нас есть ячейка для мыслей об автомобилях, ячейка для мыслей о деньгах, ячейка для мыслей о работе, о детях, о себе, о нашей матери…».Главное правило – не трогать эти ячейки без нужды.Когда мужчина обсуждает какую-то тему, он мысленно находит нужную ему ячейку и открывает ее. После этого он будет обсуждать со своим собеседником содержимое только этой конкретной ячейки, а затем, когда все будет сказано, просто закроет ее в надежде, что при этом не затронет никакую другую ячейку.Женский мозг можно сравнить с огромным шаром, сплетенным из проводов. И каждый из этих проводов связан со всем сразу… Это можно сравнить со сверхскоростным интернетом. Шар этот питается энергией, которую мы называем эмоциями. Вот одна из причин, почему женщины склонны помнить все, ведь если взять одно отдельное событие и привязать его к конкретной эмоции, то вы будете помнить о нем вечно. То же самое иногда происходит и с мужчинами, но крайне редко, потому что нам, давайте начистоту, все равно. Женщины же помнят абсолютно все!Есть в мозге мужчин одна ячейка, о существовании которой женщины даже не подозревают. Эта ячейка… пустая. Это правда. Мы даже называем ее «пустой ячейкой». И среди всех ячеек, существующих в мозгу мужчины, его любимая ячейка именно эта. Так, если у мужчины появляется возможность, он сразу же обращается к «пустой ячейке». Вот почему мужчины могут заниматься, казалось бы, бессмысленными вещами часами напролет. Самый яркий пример – рыбалка. Это даже удалось обосновать с научной точки зрения. Так, ученые из Пенсильванского университета провели исследование и пришли к выводу, что мужчины могут не делать абсолютно ничего и при этом продолжать нормально жить. Женщины на это неспособны. Их разум никогда не останавливается. А еще они не понимают сути «пустой ячейки» и это сводит их с ума, потому что пустота доводит женщину до безумия, как и наблюдение за тем, как мужчина не делает. Источник