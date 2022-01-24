Большинство наших бед вызваны глупостью и злостью: 3 бодрящих цитаты Олдоса Хаксли Мне всегда нравился ход мыслей Олдоса Хаксли, автора антиутопического романа под названием «О дивный новый мир».Ниже представлены несколько цитат писателя, которые изменили мое восприятие себя и мира в целом.«Быть может, страдания полезны для человека. Может ли художник нарисовать что-либо, если он счастлив? Захочет ли он вообще что-либо рисовать? И что вообще такое искусство, если не протест против ужасающей суровости жизни?», – Олдос Хаксли. Эта цитата всегда заставляет меня анализировать и переосмысливать мое отношение к искусству. Для меня искусство заключается в раскрытии своей креативности. В том, чтобы найти внутри себя смятение и позволить ему вырваться наружу. Что такое смятение? Как правило, мы называем его одной из форм страданий.Многие люди хотели бы убежать от своих страданий, не признавая их. Олдос Хаксли помог мне осознать важность умения различать голос своего креативного «я», чтобы придать смысл моим страданиям, а затем дать этому голосу выход.Страдания неизбежны, поэтому всем нам, наверное, следует искать в них скрытый смысл.«По меньшей мере две трети всех наших бед вызваны человеческой глупостью, злостью и самыми большими их возбудителями и оправданиями: идеализмом, догматизмом и религиозным или политическим прозелитизмом», – Олдос Хаксли.Эта цитата делает акцент на неустойчивости догматизма и идеализма. Как и в случае со многими другими вещами в нашей жизни, мы должны уметь находить баланс в степени открытости своего разума.Как правило, тем, кто клянется в своей верности идеалу, этой открытости не хватает. Поэтому они так безжалостно стараются защищать свои идеалы, хотя зачастую эти идеалы вовсе не их, а чужие! Вот и причина, по которой так много людей отвергают новую информацию. Единственное, что они хотят слышать, это то, что будет поддерживать их убеждения.Мы часто позволяем своей глупости брать над нами верх! Нам так сильно хочется верить в собственную правоту, что мы позволяем себе пасть жертвами догмы. Но истина будет для нас недостижимой, если мы откажемся от постоянного обучения и принятия своих ошибок. Догма не позволяет нам признать, что мы неправы.«Чтобы стряхнуть рутину привычного восприятия, чтобы узреть на несколько безвременных часов внешний и внутренний миры не такими, какими они кажутся животному, одержимому выживанием, или человеку, одержимому словами и понятиями, а какими они постигаются непосредственно и безусловно Всем Разумом, – этот опыт неоценимо драгоценен для всех и в особенности – для интеллектуалов», — Олдос Хаксли.Я верю в то, что нет лучшего способа объяснить сложную природу нашей реальности, чем сделать это с помощью непосредственного жизненного опыта. А чтобы понять сущность времени, мы должны жить настоящим. В настоящем мгновении скрывается мудрость.Очистите же свой разум и позвольте мудрости наполнить его.Всем нам необходимо стряхнуть с себя рутину и посмотреть на жизнь по-другому. Именно это и пытается донести нам Хаксли – важность моментов, когда мы видим связь между своими внутренними и внешними переживаниями! А для этого нам порой просто нужно остановиться и… начать жить здесь и сейчас. Источник