Болезнь — это способ получить то, что иначе обрести никак не удается Потребности в любом случае приходится удовлетворять. Вопрос только в способе…Некоторые психотерапевты считают, что практически все заболевания в основе своей имеют психологическую причину. Но классическая медицина официально признаёт семь заболеваний, в которых психосоматический фактор является ведущим. Их выделяют в «чикагскую семерку».Болезнь возникает как способ удовлетворения потребностей, которые, так уж сложилось, по-другому удовлетворить невозможно.Так что же позволяет болезнь?1. ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ БЕЗ ЧУВСТВА ВИНЫЛекарства, всяческие средства ухода, дорогие анализы, процедуры, обследования — всё это вам обеспечено просто потому, что вы болеете.Попробуйте ту же сумму потратить на услуги стилиста или курс массажа. Для нескольких поколений женщин это недопустимо. Всегда есть то, на что деньги нужнее.2. ПРАВО НА ОТДЫХПарадокс в том, что большинство современных женщин, даже став фрилансерами или имея свободный график, всё равно живут по принципу, который гласит: «У женщины есть только два случая, когда она может ничего не делать. Это беременность или болезнь».И вся наша система построена по этому принципу.Ребёнок не может не ходить в школу, если он не хочет. Есть единственная причина, по которой он может пропускать школу — это болезнь.Ну не абсурд ли?!3. ПРАВО НА ЗАБОТУ БЛИЗКИХВозможность почувствовать себя женщиной, о которой заботятся.Как-то не принято у нас заботиться о «сильных, умных и успешных», тем более о тех, которые могут позаботиться о себе сами. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Болезнь даёт право получить эту заботу и нежность.Если же близкие продолжают игнорировать даже эти недвусмысленные посылы о помощи, то болезнь будет прогрессировать, и в какой-то момент эти просьбы придётся услышать. Дежурства в реанимационной палате будут обеспечены.4. ВНИМАНИЕ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙБолезнь — это способ почувствовать себя особенным, заслуживающим внимание. Тебя обсуждают, о тебе говорят. Ты становишься «темой дня». И чем закрученнее и сложнее болезнь, тем больше «охов и ахов».5. УВАЖЕНИЕЧеловек, переносящий жуткие страдания, наряду с жалостью и сочувствием, даже с мыслями: «Господи, не дай Бог мне такое…», вызывает трепет и уважение.Если то, чем ты занимаешься в данный момент, почему-то не вызывает уважения (прежде всего у тебя самого), то серьёзная болезнь даст это уважение. И желание почувствовать себя «героем» никто не отменял.6. ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ РЕШАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО РЕШИТЬКогда серьёзно заболел ребёнок, идею с разводом придётся отложить.Собственная сильная болезнь заставит повременить с новыми проектами и сменой рода деятельности. Многолетний уход за близким человеком — веская причина, чтобы не задаваться вопросами личной жизни и карьеры.7. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВКИ, НЕСПЕШНОСТИ, ПРИСЛУШИВАНИЯ К СЕБЕПри болезни жизнь резко замедляется, и на передний план выходит то, что раньше игнорировалось и не замечалось. Каждый свой вдох, каждый свой шаг становится важным.8. «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ УМИРАЮЩЕГО»К желаниям болеющего человека принято прислушиваться, и заболев, можно наконец-то заставить мужа починить краны и приделать отваливающиеся ручку на двери. Не говоря уже о других, более глобальных, просьбах.9. УВИДЕТЬ МИР С ДРУГОЙ СТОРОНЫБолезнь позволяет попасть в другую реальность.Если вам приходилось несколько часов кряду смотреть на складки ткани на абажуре или разглядывать фигуры диковинных зверей в трещинах на потолке, вы понимаете о чём я. Когда единственное, что ты можешь, это часами смотреть в один квадрат метр на метр, то мир предстаёт перед тобой совершенно с другой стороны.10. ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬСерьёзная болезнь заставляет задуматься о том, о чём раньше предпочиталось не думать .Когда встаёт перспектива, что, возможно, это конец, то вся ложь о себе и своей жизни куда-то улетучивается, и ты остаёшься с правдой.И в этот момент происходит глобальная переустановка системы.Переоценка всей твоей жизни.***Потребности — это такие вещи, которые приходится удовлетворять. Вопрос только в способе. Если взрослый человек по каким-то причинам не готов предъявлять свои потребности открыто, то бессознательно включается «театр тела», и эти потребности будут удовлетворяться посредством манипуляций с телом, т.е. болезни.Часто, но не всегда, врождённые болезни или болезни деток до 6-8 лет — это бессознательный мамин заказ. Способ удовлетворить свои потребности за счёт болезни ребёнка. От возможности не выходить на работу до обретения личной женской миссии — «Мамы тяжелобольного ребёнка».Признавать такие вещи «в лоб» — без должной готовности невозможно. Включается сильнейшая психологическая защита.Поэтому есть смысл к осознаванию подходить постепенно:Задайте себе вопрос: Что позволяет получать мне эта болезнь?Составьте список. Искренне, с примерами.Проживите каждый пункт. Без осуждения себя, а с признанием этого своего способа получения чего-то очень важного для себя.Позвольте себе то же самое получать открыто в отношениях, предъявляя свои потребности, говоря о них. Признаваясь себе в них.Болезнь уходит тогда, когда в ней пропадает необходимость.Автор: Ирина Дыбова