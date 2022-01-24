Магические слова для каждого знака Зодиака

Не нужно искать что-то особенное. Просто научитесь подбирать уместные слова, достигать взаимопонимания и беречь чувства.
Овен: «Гениально! До тебя никто не делал ничего подобного!».
Активный и креативный Овен это всегда лидер команды. Он должен чувствовать себя признанным первопроходцем. Если хотите покорить его, тогда периодически говорите ему о его исключительности.
Телец: «Очень чувственно и прекрасно!».
Сложно найти того, кто ценил бы красоту больше, чем Телец. Эта фраза в прямом смысле слова может пробудить в нем ни на что не похожие чувства. Если ему захочется посвятить вас в результаты его наблюдений, не забудьте дать свой положительный комментарий.
Близнецы: «Что еще ты собираешься попробовать?».

В случае с Близнецами главным источником их жизненных сил выступает постоянная активность и креативность. Старайтесь пробудить в своем партнере жажду создавать что-то особенное.
Рак: «Останься дома, тебя ждет вкусный ужин».
Раку нравится готовить, поэтому путь к его сердцу лежит через его желудок. Чем активнее вы будете о нем заботиться, тем внимательнее он будет по отношению к вам.
Лев: «Ты восхитителен!».
Наверное, Лев это единственный среди всех зодиакальных созвездий, кто не может жить без внимания и новых достижений. До тех пор, пока ваша похвала будет искренней, Лев будет поклоняться своей единственной и неповторимой королеве.
Дева​: «Не могу ждать ни минутой дольше. Объясни мне поскорее!».

Этот человек – настоящее олицетворение спокойствия. Деве нравится подолгу размышлять над происходящим. Нет такого задания, которое она не могла бы выполнить. Если вы обратитесь к ней за помощью, это сделает Деву еще счастливее.
Весы​: «Я хочу услышать твою точку зрения».
Весы являются чемпионом в области успешных отношений. Дайте этому человеку шанс стать частью чего-то важного, и в его глазах тут же загорится свет.
Скорпион​: «Я могу поговорить об этом лишь с тобой…».
Он ценит искренность и уважение. Если вы будете делиться с ним своими секретами, то тем самым покорите его. Скорпион поверит всему, что вы ему скажете.
Стрелец: «Давай куда-нибудь съездим?».

Пускай эта поездка состоится и не скоро, мысль о ней будет греть ему душу. Он авантюрист, а, значит, вы завоюете внимание Стрельца одним своим желанием куда-нибудь с ним поехать.
Козерог: «Ты делаешь больше, чем кто-либо другой!».
Представители этого знака отличаются редким сочетанием амбиций, терпеливости и ответственности. Небольшая лесть в адрес Козерога не помешает ему и дальше упорно трудиться на благо своего будущего.
Водолей​: «Возможно, было бы лучше, если бы мы поступили иначе?».
Водолей всегда находится в поисках возможности и причин выбраться из толпы. Поощряйте Водолея в его стремлениях, скажите, что до него подобного никто не делал, и его сердце будет вашим.
Рыбы​: «Когда ты рядом, мне гораздо лучше!».

Сочувствие и эмпатия это неотъемлемые черты характера всех представителей знака Рыб. Позвольте партнеру почувствовать всю силу эмоциональной связи между вами. Тогда у него появятся силы всегда делать вас счастливой.

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