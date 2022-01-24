Магические слова для каждого знака Зодиака Не нужно искать что-то особенное. Просто научитесь подбирать уместные слова, достигать взаимопонимания и беречь чувства.Овен: «Гениально! До тебя никто не делал ничего подобного!».Активный и креативный Овен это всегда лидер команды. Он должен чувствовать себя признанным первопроходцем. Если хотите покорить его, тогда периодически говорите ему о его исключительности.Телец: «Очень чувственно и прекрасно!».Сложно найти того, кто ценил бы красоту больше, чем Телец. Эта фраза в прямом смысле слова может пробудить в нем ни на что не похожие чувства. Если ему захочется посвятить вас в результаты его наблюдений, не забудьте дать свой положительный комментарий.Близнецы: «Что еще ты собираешься попробовать?».В случае с Близнецами главным источником их жизненных сил выступает постоянная активность и креативность. Старайтесь пробудить в своем партнере жажду создавать что-то особенное.Рак: «Останься дома, тебя ждет вкусный ужин».Раку нравится готовить, поэтому путь к его сердцу лежит через его желудок. Чем активнее вы будете о нем заботиться, тем внимательнее он будет по отношению к вам.Лев: «Ты восхитителен!».Наверное, Лев это единственный среди всех зодиакальных созвездий, кто не может жить без внимания и новых достижений. До тех пор, пока ваша похвала будет искренней, Лев будет поклоняться своей единственной и неповторимой королеве.Дева: «Не могу ждать ни минутой дольше. Объясни мне поскорее!».Этот человек – настоящее олицетворение спокойствия. Деве нравится подолгу размышлять над происходящим. Нет такого задания, которое она не могла бы выполнить. Если вы обратитесь к ней за помощью, это сделает Деву еще счастливее.Весы: «Я хочу услышать твою точку зрения».Весы являются чемпионом в области успешных отношений. Дайте этому человеку шанс стать частью чего-то важного, и в его глазах тут же загорится свет.Скорпион: «Я могу поговорить об этом лишь с тобой…».Он ценит искренность и уважение. Если вы будете делиться с ним своими секретами, то тем самым покорите его. Скорпион поверит всему, что вы ему скажете.Стрелец: «Давай куда-нибудь съездим?».Пускай эта поездка состоится и не скоро, мысль о ней будет греть ему душу. Он авантюрист, а, значит, вы завоюете внимание Стрельца одним своим желанием куда-нибудь с ним поехать.Козерог: «Ты делаешь больше, чем кто-либо другой!».Представители этого знака отличаются редким сочетанием амбиций, терпеливости и ответственности. Небольшая лесть в адрес Козерога не помешает ему и дальше упорно трудиться на благо своего будущего.Водолей: «Возможно, было бы лучше, если бы мы поступили иначе?».Водолей всегда находится в поисках возможности и причин выбраться из толпы. Поощряйте Водолея в его стремлениях, скажите, что до него подобного никто не делал, и его сердце будет вашим.Рыбы: «Когда ты рядом, мне гораздо лучше!».Сочувствие и эмпатия это неотъемлемые черты характера всех представителей знака Рыб. Позвольте партнеру почувствовать всю силу эмоциональной связи между вами. Тогда у него появятся силы всегда делать вас счастливой. Источник