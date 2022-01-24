3 цитаты Карла Юнга, которые изменили мое самовосприятие Карл Юнг был известным швейцарским психиатром, который сделал огромный вклад в изучение подсознательного разума.Ниже перечислены несколько цитат Юнга, которые помогли мне развить у себя лучшее понимания собственного разума. И хотя каждую из них я толкую по-своему, очень важно определить, что они означают именно для вас и как они соотносятся с вашим видением будущего, мировоззрением и реальностью.Итак, насколько хорошо вы себя знаете?«Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью и вы будете называть это судьбой», — Карл Юнг.Мы приходим в этот мир, не выбирая ни место своего рождения, ни окружающие нас убеждения или жизненные обстоятельства. Человеческий разум всегда впитывает доступную ему информацию и сведения, но при этом мы в силах осознать все, что видим или слышим.Мы сами рассказываем себе, какими должны быть наши убеждения, моральные принципы и самоощущение. Но что именно в нашем подсознании дает нам знания об источнике некоторых наших убеждений, желаний и эмоций, которые мы даже не можем до конца понять?«Маятник ума колеблется между разумом и глупостью, а не между добром и злом», — Карл Юнг.Наш разум так и тянет к выбору «или/или» и дихотомическому способу мышления. Порой это состояние человеческого разума даже полезно. Но с состоянием самого человека не все так просто, поскольку его разум вынужден быстро находить объяснение субъективному опыту, когда мы пытаемся рассортировать этот опыт по конкретным категориям.Однако сказанное выше не оставляет места для двусмысленности, а источником мудрости, как известно, является именно неоднозначность жизненного опыта.Знания и мудрость — это не одно и то же.«Знание собственной тьмы — лучший способ борьбы с тьмой других людей», — Карл Юнг.Это отсылка к первой цитате, поскольку глубоко в подсознании тихо ждет своего часа наша темная сторона личности. Такая темная сторона есть у каждого из нас, и если кто-то отказывается это принять, то подсознательная личность этого человека проецирует себя на его отношения и поступки. То есть суть заключается в том, чтобы осознать, что внутри каждого человека происходит своя внутренняя борьба.Взаимодействуя с другими людьми, мы видим их не такими, какими они считают себя сами, а такими, какими они выглядят, если смотреть на них сквозь призму нашего личного жизненного опыта. При таком подходе каждый человек является отражением нас самих. Источник