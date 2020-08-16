Предсказания экстрасенсов на 2021 год

Большинство жителей нашей планеты во все времена пытаются узнать, что же нас ждёт впереди. Но у немногих есть дар приоткрывать завесу будущего. Самые известные экстрасенсы прошлого и современности сделали свои предсказания и на 2021 год – год Металлического Белого Быка. Предсказания от различных прорицателей в большинстве случае не совпадает, и только время покажет, кто из них был прав.
Нострадамус
Известный французский пророк Мишель де Нострдам дал достаточно точные прогнозы на следующий год: • Азия, весь юг Европы, Америка и запад России переживут множество мощнейших природных катаклизмов (наводнения, ливни, пожары, аномальные холод и жара). • Россия укрепит связи с азиатскими государствами – Индией и Китаем. • Возможно, начало большой войны, которая коснётся Европы и России. Война может начаться с вторжения одной из мусульманских держав в христианскую, и миллионы беженцев заполонят соседние страны. • США и его европейские союзники утратят былую власть на мировой арене. А силы России и Китая будут укрепляться с каждым годом.
Матрона Московская
Предсказания блаженной Матроны сулят большие испытания для многих стран: • Через тяжелые испытания придётся пройти России как в политике, так и в экономике. Однако держава их преодолеет и после 2024 года станет на путь процветания. Но лишь в том случае, если её граждане простятся с навязанным Западом культом индивидуализма и вернут веру в Бога. На определенном этапе слабости России Индия или Китай могут захватить часть её территорий. • Белоруссии и Украине Матрона предсказывала, что они отвернутся от своего брата – России – и попадут под влияние Запада, это приведёт их к революциям и войнам. • Для Европы был дан прогноз о большом наплыве мусульман, что пагубно отразится на развитии ряда стран. Кроме того, будут большие конфликты на почве религиозных разногласий. В определенное время к власти могут прийти военные, которые попробуют силой навести порядок, но это только ухудшит ситуацию, из разногласий могут разрастись войны.
Ванга
Известная пророчица из Болгарии сделала следующие предсказания о том, что может случиться в 21 столетии: • Россия будет бороться с уменьшением населения страны и увеличением санкций Запада из-за ситуации с Крымом. Но ситуация, когда многие мировые державы будут в оппозиции к России, изменится, держава поднимется и начнёт укреплять свои позиции в мире. После 2021 года природные мировые катаклизмы спровоцируют большой поток беженцев в Россию, которых великодушная держава приютит. • Америка сама развяжет почти со всем миром торговые войны, и это пагубно отразится, прежде всего, на её развитии. Известно её фраза, что «старость погубит эту страну» (есть предположение, что Ванга имела в виду нынешнего президента страны). • В 21 столетии Европе стоит серьезно опасаться огромного нашествия мусульман, которое может привести к войнам.