Предсказания экстрасенсов на 2021 год

Большинство жителей нашей планеты во все времена пытаются узнать, что же нас ждёт впереди. Но у немногих есть дар приоткрывать завесу будущего. Самые известные экстрасенсы прошлого и современности сделали свои предсказания и на 2021 год – год Металлического Белого Быка. Предсказания от различных прорицателей в большинстве случае не совпадает, и только время покажет, кто из них был прав.

Нострадамус

Известный французский пророк Мишель де Нострдам дал достаточно точные прогнозы на следующий год: • Азия, весь юг Европы, Америка и запад России переживут множество мощнейших природных катаклизмов (наводнения, ливни, пожары, аномальные холод и жара). • Россия укрепит связи с азиатскими государствами – Индией и Китаем. • Возможно, начало большой войны, которая коснётся Европы и России. Война может начаться с вторжения одной из мусульманских держав в христианскую, и миллионы беженцев заполонят соседние страны. • США и его европейские союзники утратят былую власть на мировой арене. А силы России и Китая будут укрепляться с каждым годом.