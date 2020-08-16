НЛО врезался в крупнейший в мире радиотелескоп

Одним чудес света, появившихся в середине прошлого века стал радиотелескоп Аресибо, построенный в 1960-х в Пуэрто-Рико на высоте 497 м над уровнем моря. Диаметр зеркала там 300 метров, глубина 50, площадь 73 000 квадратных метров:

Как можно видеть из фото – конструкция представляет собой подобие подвесного моста и все сделано по тем же технологиям – то есть прочно и надежно.

Однако, в минувший понедельник, 10 августа 2020 года, примерно в 2:45 по местному времени на объекте оборвался стальной трос, который поддерживал всю эту конструкцию и немалая её часть полетела вниз: