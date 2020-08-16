НЛО врезался в крупнейший в мире радиотелескоп

Одним чудес света, появившихся в середине прошлого века стал радиотелескоп Аресибо, построенный в 1960-х в Пуэрто-Рико на высоте 497 м над уровнем моря. Диаметр зеркала там 300 метров, глубина 50, площадь 73 000 квадратных метров:
Как можно видеть из фото – конструкция представляет собой подобие подвесного моста и все сделано по тем же технологиям – то есть прочно и надежно.
Однако, в минувший понедельник, 10 августа 2020 года, примерно в 2:45 по местному времени на объекте оборвался стальной трос, который поддерживал всю эту конструкцию и немалая её часть полетела вниз:
Теперь местные астрономы (точнее астрономы из Флориды, которым принадлежал телескоп) бегают с криками по руинам и не знают что делать, хотя – куда больше вопросов у строителей. Вопрос формулируется так: кто перегрыз эти тросы?
Если бы речь шла об объекте, построенном теми или иными строителями социализма, то вопросов бы не было. Точнее вопрос был бы, но формулировался так: а почему оно не навернулось еще 30 лет назад? Но строили американцы, причем не современные, а поколение тружеников 1960-х, когда собранная этими людьми техника работала по 50 лет. Поэтому вопрос сложный.
Ответ предлагают уфологи, причем ответ очень простой:
Таких артефактных разрушений ветряков в мире довольно много. Иногда доходит до того, что лопасти завязаны в узел или сложены гармошкой, как бюллетени за Тихановскую, поэтому единственное, что может подобные деформации объяснить – столкновение с НЛО.
Возможно и скорее всего нечто подобное произошло и с обсерваторией Аресибо. То есть летел какой-то БПЛА на скорости в несколько километров в секунду, натолкнулся на трос и перебил его, как гаубичный снаряд осину.
В одном из недавних материалов про НЛО мы говорили: есть подозрение, что пепелацы как-то стали терять ориентацию и пошли глюки с навигацией. Как следствие теперь НЛО будут все чаще налетать на провода
Таким образом снова наш прогноз сбылся, снова вуаля и снова можно себя похвалить. Однако, как честные исследователи мы не исключаем и другие варианты.
Телескоп Аресибо с самого начала использовался для исследований в области глобальной радиоастрономии и физики атмосферы. То есть по сути это был, с одной стороны, как бы глаз, направленный куда-то далеко в космос и искавший там инопланетян, с другой – это был объект двойного назначения по типу HAARP: передатчик там настолько мощный, что с него отправляли послание зеленым человечкам:
В свете этого можно думать, что либо работа HAARP в Пуэрто-Рико кого-то сильно напрягала и её таким образом нарушили, либо к Земле идут какие-то электромагнитные сигналы, про которые овцам знать не обязательно. Поэтому фонтан заткнули самым простом способом – чтобы стадо не волновалось.
Какая из версия более правильная мы не знаем, но точки над “i” расставит развитие событий.