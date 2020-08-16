Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света. Американский космолог Кэти Мак изложила варианты апокалипсиса в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)».

Исследовательница сопоставила мнения других ученых и пришла к заключению, что неизбежный конец света случится через 200 млрд лет.

Первый вариант предполагает тепловую гибель, которая будет постепенно развиваться где-то в течение тысяч лет. В конце Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, а прошлое и будущее сольются в одно целое.