Вторая Печать снята?

11 августа 2020 года известный тайваньский уфолог Скотт К. Уоринг, рассматривая изображения Солнца, переданные веб-камерой NASA EIT 171, SOHO, обнаружил там исключительно отчетливую цифру 2, словно нарисованную на поверхности звезды:

В материале мы перечислили все, как нам казалось, возможные версии, однако вчера William Frederick, основатель очень известного эсхатологического ресурса The End Times Forecaster, выдвинул совершенно шокирующую версию события. По его мнению это был знак свыше, говорящий о снятии Второй Печати!

И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. Откр. 6:3-4

Если кто-то не помнит, что эсхатологи видят Первой Печатью, то напоминаем.

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Откр. 6:1-2

Это так называемый Синодальный перевод, сделанный про приказу “царя всея Руси” Александра Гольштейна-Готторпа I (папа – император Пауль Готторп, запретивший историкам упоминать слово “готторп” под страхом смертной казни, мама – София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская).

Исходя из такого расклада в правильности “синодального перевода” у всех есть большие сомнения, поэтому за источник лучше брать Новый Завет в латинском, греческом или английском варианте. Там всаднику дан не венец, а КОРОНА. Поэтому англоязычные эсхатологи изначально истолковали пандемию COVID-19 как снятие Первой Печати.

И вот теперь, если William Frederick прав, то снята Вторая Печать и всаднику на рыжем коне предстоит забрать мир с Земли. То есть начнется война. А следующим будет голод:

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. Откр. 6:5-6

Не знаем, насколько сильно голод затронет весь мир, но в Китае он уже почти наступил и там коммунистическая партия официально провозгласила национальную доктрину “общества чистых тарелок”, а в ресторанах за взвешивание перед едой и перерасчет рациона в меньшую сторону начисляют социальные баллы. Наверное, скоро там полных людей будут отправлять к уйгурам, так что следим за развитием событий.

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