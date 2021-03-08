Правила этикета, которые хорошо бы знать всем

Сегодня жизнь протекает без особых церемоний и не требует от нас строгих рамок и канонов. Однако, определенные правила этикета не мешало бы знать всем. Речь идет о поведении в гостях, в кафе или ресторане, за праздничным столом. Вот что следует усвоить и применять на практике.

Несмотря на то, что современная жизнь предполагает максимальный комфорт (в одежде, отдыхе, межличностном взаимодействии), обременительные церемонии отброшены, нам следует знать о ключевых правилах поведения. Например, как правильно ходить в гости и принимать гостей? Как вести себя в кафе и ресторане? Ведь нормы поведения за столом – это отдельный «свод законов». Помните, знание правил этикета и сегодня остается залогом достойной репутации в частном и деловом кругу.

Аксиома: не ходить в гости, если вас не приглашали. Это моветон. Оправданием или исключением может служить то, что вы явились по неотложному делу. Если обстоятельства таковы, необходимо предупредить о своем визите по телефону, чтобы не нарушить дела и планы хозяев дома.

Если вам задали вопрос, когда именно вы нанесете визит, назовите хотя бы ориентировочное время, чтобы пригласившие вас могли распорядиться свободными часами и не ожидать вас попусту.

Даже если имеет место приглашение на чай, нехорошо являться с пустыми руками. Захватите шоколадку или тортик.

Не совсем прилично являться в гости до назначенного часа. А вдруг хозяева не до конца подготовились и не завершили свои дела? Когда приглашено много гостей, ничего криминального нет в том, что вы слегка опоздаете (на 10-15 мин.).

Вам самим предстоит выступить в роли хозяев?

Во-первых, основные дела следует закончить до прихода визитеров. Если мероприятие организовывается в кафе/ресторане, желательно, чтобы кто-то из организаторов встречи приветствовал гостей у входа в заведение.

Если кто-то из приглашенных запаздывает, его положено ожидать не более 30 минут.

Сервировка стола: ложку, нож и вилку располагают справа от тарелки, а салфетку слева под тарелку. Слева находятся рюмка для алкогольного напитка и фужер для воды.

Мужчинам в гостях положено ухаживать за дамами.

Нехорошо задерживаться в гостях или напрашиваться ночевать, если хозяева не предлагают вам сами.

Покидая торжество, нужно попрощаться с присутствующими или по меньшей мере с хозяевами.

Если с вами в гости отправляются ваши дети, побеседуйте с ними на предмет правил поведения, научите основным моментам поведения в гостях и за столом.

Нормы поведения за обеденным столом

Культура за столом демонстрирует уровень воспитанности человека и его приверженность правилам этикета. Эти правила не мешают, не ограничивают, а делают общение комфортным и приемлемым.

Как правило, перед входом в обеденный зал люди подходят к зеркалу, только чтобы что-то слегка поправить во внешнем виде или убедиться, что все в порядке. Для устранения проблем во внешнем виде следует посетить туалетную комнату.

Не нужно громким голосом подзывать официанта, всячески привлекать к себе внимание. Следует просто дождаться, когда официант сам подойдет. По крайней мере, когда он окажется поблизости, можно жестом сигнализировать, что он вам требуется.

Персональную полотняную салфетку положено развернуть и расположить на коленях. Указанной салфеткой не вытирают губы, для этого существуют бумажные салфетки, и только заключая трапезу, салфеткой из полотна допустимо коснуться губ и вытереть пальцы.

Хлеб из тарелки положено брать руками и пальцами отламывать кусочки.

Если требуется подсолить еду, это делают ложечкой из солонки, если таковой нет, можно брать соль кончиком своего ножа.

Если вы режете мясо, нож — в правой руке, вилка — в левой.

Но трапезничают, держа ложку/вилку в правой руке (если человек не левша).

Приборы, расположенные в тарелке параллельно друг другу, говорят, что посуду уже можно убирать. Если нож/вилка ненароком упали на пол, не стоит поднимать их, а положено попросить другой прибор.

Не принято есть за накрытым столом из общего блюда, если кушанье не нарезано.

Общей ложкой/вилкой положено класть еду на свою тарелку.

Не красиво брать добавку, если блюдо представлено в малом количестве.

Не стоит класть локти на стол, размахивать руками. По правилам этикета, сидя за столом, допустимо лишь запястьем опираться на край. Девушкам можно на некоторое время опереться на стол локтем. Непозволительно забавляться приборами. Контролируйте свою осанку, не расставляйте локти и не утыкайтесь носом в тарелку.

Жевать следует исключительно с закрытым ртом. Нужно постараться принимать пищу бесшумно, не издавая сопутствующих процессу звуков.

Не увлекайтесь алкоголем. Не мешайте в стакане разные напитки. Если вы быстро хмелеете, пейте меньше, чем окружающие за столом (делайте маленький глоток).

Если первое блюдо горячее, не стоит дуть на него или мешать ложкой, предпочтительнее подождать, пока оно само остынет. Ложкой следует черпать в направлении от себя и подносить ко рту левой расширенной стороной. Доедая суп, нужно немного наклонить тарелку левой рукой от себя. Суповую ложку не кладут на скатерть или салфетку, после трапезы последнюю оставляют в тарелке.

Мясные блюда и закуски, сыр, колбасу, ветчину не положено укладывать на хлеб, приготовляя бутерброд, не нужно сразу разрезать все на части. Предпочтительно отрезать кусочки по мере употребления.

Крайне не рекомендуется применять нож с макаронами, омлетом, пудингом. Овощи, при необходимости, нужно размельчить ребром вилки, а не ножом.

Блюда, приготовленные из перемолотого мяса и нарезанные кусочками, употребляют исключительно при помощи вилки!

Рыбу употребляют посредством вилки и приспособленного для этой цели ножа, двух вилок или вилки и ломтика хлеба. Рыбу не следует разрезать, ее просто отделяют от костей.

Птицу положено употреблять в пищу с помощью ножа и вилки. Но цыплята-табака позволительно есть руками.

Размешивать сахар в чашке необходимо, не создавая шума и недолго. Ложку положено вытащить и отправить на блюдце.

Для десертов подаются отдельные приборы. Бисквиты и торт положено есть десертной вилкой/чайной ложкой, твёрдые, крошащиеся пирожные, — просто руками. Такие продукты как печенье, пирожки и конфеты вполне допускается брать руками.

За столом не положено обсуждать такие вопросы как заболевания и неприятности. Также не принято обсуждать стоимость заказа.

Покинуть заведение, как правило, предлагает организатор встречи. Расчет осуществляется, когда присутствующие завершили трапезу.

А вот рейтинг самых распространенных ошибок этикета, о которых многие из нас и не подозревали.

Чего же не следует делать в обычной жизни?

Топ будничных погрешностей этикета:

Первая ошибка: «Пропустить представительницу прекрасного пола первой зайти в лифт». Таким образом джентльмен подвергает даму опасности. Дело в том, что лифт признан объектом повышенного риска. По этой причине первым в лифт должен заходить мужчина. Выходит первым из лифта тот, кто стоит ближе к дверям.

«Будь здоров!» Если чихнул кто-то из членов вашей семьи, то пожелание «будь здоров» будет кстати. Однако, когда вы находитесь вне семейного круга, то не стоит этого произносить. Воспитанный человек сделает вид, что ничего не произошло.

Когда вы кашляете или чихаете, прикрываете рот правой рукой. Да? Это делается, якобы в целях предотвращения распространения инфекции. Но правая рука у нас «социальная», ведь ее мы протягиваем, когда здороваемся. А если вы прикрываете рот рукой, кашляя, то на руку попадают тысячи вредоносных микробов, которые распространятся при контакте с другими.

Как вы размешиваете чай? По часовой стрелке? Положено размешивать сахар в чашке, двигая ложку вперед-назад. Тогда сахар растворится быстрее, ложка не создаст при столкновении со стенками посуды ненужный звон.

Поздравлять с бракосочетанием следует исключительно жениха, а невесте просто желать счастья.

На самом деле не так сложно освоить ключевые правила этикета. Для начала следует поучиться практиковать поведение воспитанного человека дома, когда вас никто не видит. Вводите в обиход необходимые нормы и требования. Учитесь сервировать стол и правильно себя вести за ним. И тогда вам не придется краснеть в обществе за свою неловкость, и в любой ситуации вы будете на высоте. Главное – приучить себя к соответствующим нормам в будничной жизни, чтобы это было само собой разумеющимся.

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