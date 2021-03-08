Тайна народа Тибета

О Тибете известно много вымышленных историй. Рассказывают о находящихся в нём затерянных землях, таких, как Шангри-Ла, о тибетских монахах — ламах, наделённых сверхъестественными способностями. Но правда о Тибете оказывается куда чудеснее вымысла.

Согласно давней буддистской легенде, где-то в центре высокогорного тибетского царства находится настоящая Шангри-Ла — мир, исполненный священного спокойствия, называемый Шамбала. Это цветущая плодородная долина, которую отделяют от нас горы, увенчанные снегами. Шамбала — это хранилище эзотерического знания, которое во много раз древнее, чем все существующие цивилизации. Именно здесь Будда постигал древнюю мудрость.

Шамбала населена расой просвещённых сверхлюдей и скрыта от взглядов большинства смертных. Её нельзя увидеть, даже пролетая над ней на самолёте, а вот Потала, дворец Далай-ламы, связан с чудесной долиной тайными подземными ходами.

Однако некоторые исследователи — вслед за некоторыми восточными мифами — полагают, что Шамбала расположена не в центре Тибета, а за ним. Тайская мифология, к примеру, называет эту таинственную страну Те-бу и помещает её где-то между Тибетом и Сычуанем. Историк Джеффри Эш после изучения среднеазиатских и греческих текстов заявил, что Шамбала расположена намного севернее, в далеких горах Алтая, разделяющих южную Россию и северо-запад Монголии.

Елене Блаватской, основательнице Теософического общества, наиболее вероятной казалась пустыня Гоби на юге Монголии, а венгерский филолог Кошма де Ке-реш предпочитает искать Шамбалу на западе, в Казахстане, в районе Сыр-дарьи.

Некоторые же знатоки проблемы утверждают, что у Шамбалы нет на земле физического воплощения, что она принадлежит другому измерению или более высокому уровню сознания, так что её нельзя постичь органами чувств, но только разумом и духом.

Родственен легендам о Шамбале и миф об обширном подземном мире Аг-харти, соединенном подземными ходами со всеми континентами и якобы расположенном под Тибетом или где-то еще в Азии. Алек Маклеллан в произведении «Затерянный мир Агхарти» пересказывает утверждения, согласно которым Агхарти — обиталище древней «сверхрасы», что прячется от мира земной поверхности, но старается контролировать его с помощью таинственной и необычайно мощной силы, называемой «силой врил».

Многое автор взял из странной книги английского оккультиста Эдварда Бал-вер-Литтона «Грядущая раса», изданной в 1871 году, по поводу которой и поныне спорят, является ли она чистым вымыслом или историей, основанной на фактах. А вот кто больше всех верил рассказу о таинственном подземном народе, наделённом таинственной силой, — так это Адольф Гитлер. Как пишет Маклеллан, Гитлер был одержим идеей овладеть секретной мощью агхартианцев, которая, он не сомневался, обеспечит успех его грандиозным планам о мировом господстве и установления Тысячелетнего Рейха. «Общество Врил» — так называлось главное общество оккультистов в нацистской Германии. Гитлер снарядил для поисков подземной страны несколько научных экспедиций, которые, впрочем, так ничего и не нашли.

Говорят также, что не обошлись без помощи таинственных сил. Буддийские монахи из Тибета, способны на сверхчеловеческие достижения, которые западная наука пока объяснить не может. Один из самых удивительных их талантов — тумо: они способны поднимать температуру собственного тела до таких градусов, что могут целую зиму провести в открытой пещере, занесённой снегом, в одном своём тонком монашеском одеянии или вообще голые.

Навык тумо достигается упорной йоговской тренировкой, и экзамен, определяющий, овладел ли монах этим эзотерическим навыком в достаточной степени, более чем убедителен. «Студент» должен целую ночь просидеть раздетым на льду горного озера, но это ещё не всё: он должен также, одной лишь температурой своего тела, сушить рубашку, которая погружается в прорубь. Едва рубаха высохнет, её вновь погружают в ледяную воду и надевают на испытуемого — и так до тех пор, пока не забрезжит рассвет.

В 1981 году доктор Герберт Бенсон из Медицинской школы Гарварда прикрепил специальные термометры к телам тибетских монахов, проходивших испытание, и установил, что некоторые из них могли поднимать температуру пальцев ног и рук до 8 градусов С, а на других частях тела результаты были ниже. Он пришёл к выводу, что навык этот включает в себя расширение кровеносных сосудов в коже, реакцию, противоположную обычной реакции организма на холод.

Не менее удивительна и другая способность монахов — лун-гом, способ тренировки, в результате которой ламы могут развивать в беге по снегу немыслимую скорость. Очевидно, это происходит за счёт сокращения веса тела и интенсивной продолжительной концентрации. Западные исследователи называют поразительные цифры: до 19 километров за 20 минут. В книге «Мистики и маги Тибета» исследователь Александра Дэвид-Нил, 14 лет проходившая обучение в Тибете, рассказывает, что однажды, увидев такого бегуна, захотела расспросить его и сфотографировать. Сопровождавший её местный житель строго-настрого ей это запретил. По его словам, любое вмешательство может резко вывести ламу из состояния глубокой концентрации и тем самым убьёт его на месте.

И наконец, последняя тайна Тибета изложена в ещё одной очень странной книге — «Боги Солнца в изгнании». Полагают, что эту книгу написал странный оксфордский учёный Кэрил Робин-Эванс, который был в Тибете в 1947 году и умер в 1974, а издал её Дэвид Эгамон. Некоторые исследователи признали эту книгу достоверной, другие настроены куда более скептически. Там утверждается, что тибетский народ, называемый «дзопа», — на самом деле физически выродившиеся потомки инопланетян из звёздной системы Сириуса — их космический корабль потерпел аварию в Тибете в 1017 году до н.э., и они постепенно смешались с местным населением.

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