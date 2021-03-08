Пентагон признал, что изучал места крушения НЛО и располагает находками, которые «изменят наши жизни навсегда»

Новость, которую странно публиковать на серьезном научно-популярном портале, но от реальности не убежишь. Уфологи всего мира могут радоваться: американские военные официально признали, что изучали места крушения НЛО и в их распоряжении есть некие аномальные объекты, свойства которых выходят за рамки известных науке материалов.

Во всех смыслах феноменальный документ опубликовал американский исследователь НЛО Энтони Брагалья (Anthony Bragalia) на своем сайте UFO Explorations. Более трех лет назад, основываясь на Законе о свободе информации (FOIA), он отправил запрос (PDF) в Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA). В нем Брагалья потребовал предоставить список предметов, которые хранятся на складах подрядчика Пентагона в Лас-Вегасе, штат Невада, в рамках Продвинутой программы выявления угроз в аэрокосмической сфере (AATIP).

Тонкость FOIA в том, что ни одно государственное учреждение США не может отказать американскому гражданину в ответе на подобный запрос. Да, существуют определенные ограничения, и военные, естественно, ими воспользовались: без дополнительного согласия нельзя раскрывать личные данные сотрудников (в некоторых случаях — даже имена) и часть сведений о сторонних подрядчиках, а также запрещено разглашать информацию, относящуюся к государственной тайне или ту, которая при раскрытии может представлять угрозу национальной безопасности. Однако на последние два пункта существует срок давности.