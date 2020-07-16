Правда жизни в 7 цитатах Ницше. То, что должен знать каждый, но что не говорят вслух

Мы живем в мире, где дорогА каждая минута. Мы постоянно куда-то бежим, торопимся, спешим, пытаемся сделать всё и сразу. Иногда ошибаемся. Но у нас совсем нет времени остановиться и просто подумать, поразмышлять о том, в правильном ли направлении мы вообще бежим. Может мы что-то делаем не так, возможно кого-то обидели в этой постоянной гонке и суете, и даже не заметили этого?

Предлагаю сделать это сейчас. Несколько минут, и Вы будете размышлять о чем-то… Каждый о своем, о том, что беспокоит именно его.

Вот несколько высказываний великого немецкого философа и мыслителя, Фридриха Вильгельма Ницше для размышления.

1. «Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем»

Но как же это порой сложно – управлять своими мыслями. Как трудно настроиться на хорошее, на позитив. Тот, кто научился это делать – гений. Но ведь правда, некоторым для счастья нужно совсем мало, они рады тому, что у них есть, и довольны. А кому-то и всех богатств мало, и постоянно хочется большего. Счастье – в голове.

2. «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены»

Как это сладко – жить в мире своих желаний и иллюзий, верить во что-то. Но если эти мечты далеки от реальной жизни и мешают жить сегодняшним днем, то к чему они? Нужны ли вообще? Принесут они завтра радость или разочарование?

3. «Пусть говорят мне что угодно, чтобы причинить мне боль. Слишком мало знают они меня, чтобы быть в курсе, что действительно делает мне больно»

Чужой человек вряд ли сможет сильно обидеть. Да, он может вызвать злость, ненависть, агрессию, но самую большую боль причиняют именно близкие люди. Может ранить даже одно слово или даже взгляд человека, который дорог. А уж как это бывает, когда близкий человек предает и обманывает, наверное знакомо многим.

4. «У тебя есть свой путь. У меня есть свой путь. Что касается правильного пути, верного пути и единственного пути, то его не существует»

Никогда нельзя с уверенностью заявить, что один человек живет правильно, а другой – нет. У каждого своя правда. Для себя каждый всегда прав. И то, что для одного ошибка, для другого – путь к большому успеху. Поэтому глупо, когда люди осуждают друг друга и учат жизни, ставя в пример себя. Не нужно этого делать.

5. «Чем выше мы взлетаем, тем меньше мы видим тех, кто не может летать»

Очень часто, добившись успеха, люди забывают тех, кто был с ними рядом, если они не стали так же богаты или знамениты чем-то, если не добились того же. Порой и старые друзья остаются в прошлом, и родственники. А что делать? Наверное, просто сделать выводы и жить дальше. Так было и сто лет назад, так происходит и сегодня.

6. «Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы»

Какой бы сильной не была любовь, с годами страсти утихают, чувства меняются. Нельзя сказать, что любовь проходит. Скорее она становится уже чем-то бОльшим. Дружба же между супругами, если она была с самого начала, останется навсегда. Без нее не будет связи между двумя людьми. Именно дружба – это верность, преданность, взаимоуважение и взаимопонимание.

7. «Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты сумеешь перейти через жизненный поток, — никто, кроме тебя самого»

Человек узнаёт жизнь, учится жить. Ребенка родители, учителя и наставники направляют по жизни, показывают ему мир, с которым он не был знаком. Но на этом всё. Дальше они просто идут с ним рядом по жизни. А повзрослевший ребенок начинает свой путь. Это уже взрослый человек, который сам должен строить свою судьбу, совершать собственные ошибки и учиться на них, набираться опыта и идти к своим целям.

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