Как выбрать лучшую судьбу: взгляд с Востока

Мир в восточной традиции представляется тройственным — небо, земля и человек взаимосвязаны.

Земля и небо — это потоки энергии. Небесный поток — свет, льющийся на нас сверху, то есть нисходящий поток. Энергия земли же поднимается наверх, это восходящий поток. Соединиться они могут только через человека — причем не через какого-то абстрактного или избранного, а через каждого. Через вас.

Зачем потоки неба и земли встречаются внутри человека? Поток небес хочет реализоваться — обрести форму. Для этого ему нужна сила земли. И человек становится средством этой реализации.

Казалось бы, идеальная ситуация: небеса благоволят, земля дает силы — и мы творим то, что нам предначертано. Однако в даосской традиции нет идеи стопроцентной предопределенности. Идея судьбы есть, но судеб этих — великое множество. Их переплетение влияет на происходящее, при этом у нас остается свобода выбора — какой именно из доступных потоков мы реализуем.

Часто мы синхронизируемся не с самым ярким, красивым, тонким небесным потоком из доступных. У человека остается ощущение, что он способен на большее. Ведь в жизнь воплотить можно все, если только мы способны это себе представить. С возрастом количество возможностей уменьшается, но даже несмотря на это путей самореализации достаточно много.

Как выбрать то, что лучше именно для вас? Как исходя из даосской философии реализовать лучшую судьбу из возможных?

ТРИ ШАГА К СЧАСТЬЮ

Практики цигуна дают множество возможностей, и каждая из них направлена на создание наилучших условий для реализации.

1. «Открытое» тело. Нельзя отделять процесс самореализации от процессов, которые происходят в теле. Даосы уделяют много внимания его здоровью и свободе, и вот почему: во-первых, тело должно быть «открыто», чтобы принять небесный поток, а во-вторых, оно должно качественно проводить энергию земли. Тогда мы выразим себя наиболее ярко, мощно и полноценно.

Что значит «открыть» тело? Любое напряжение в теле блокирует течение энергии. Кроме того, оно связано с негативными эмоциями, которые также «замутняют» энергию. Поэтому такие даосские практики, как Синг Шен Джуанг, направлены на то, чтобы тело стало гибким, свободным, расслабленным — а значит, и более счастливым. Только такое тело будет находиться в гармонии со стихиями неба и земли.

2. Работа с состоянием и намерением. Для самореализации важны духовные практики, практики медитации. В рамках медитации, например, Шен Джен Гонг человек учится синхронизироваться с самым сильным и ярким из доступных небесных потоков.

Эта идея близка теориям квантовой физики: наблюдатель сам выбирает, в какую из множества параллельных вселенных он хочет попасть. И медитация объясняет, как делать осознанный выбор. Кроме того, в духовной практике человек учится работать с намерением: формулировать его так, чтобы уверенно и легко двигаться в выбранном направлении.

3. Культивация энергии. Недостаточно просто выбрать, куда ты идешь, и получить на это благоволение небес. Нужно обладать достаточным ресурсом, чтобы питать свое намерение, реализовывать его. Для этого есть практика накопления жизненной энергии, которая называется нейгун.

Даосы верят, что энергия питает нашу духовную составляющую, и чтобы стать более мудрым, добрым, осознанным, а значит, и счастливым человеком, нужно сначала стать сильнее. Нейгун — это комплекс дыхательных упражнений, которые при регулярном выполнении дают силу и энергию.

Даосская философия облекает простые открытия в сложные метафоры. Но если вам посчастливилось найти грамотного учителя, изнутри знакомого с традицией, то мистика превращается в понятные практические приемы, которые позволяют найти путь, на котором вы полностью реализуете свой потенциал.

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