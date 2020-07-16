14% взрослых предпочитают провести жизнь с любимой кошкой, а не с мужем или женой

Каждый третий владелец кошки или собаки признались, что готовы отдать предпочтение своему питомцу, а не мужу или жене. Таковы результаты опроса, в котором приняли участие более 2000 жителей Великобритании.

Более половины опрошенных признались, что предпочитают провести вечер со своим питомцем, а не супругом — потому что четвероногие друзья не ворчат, не занудствуют и всегда в хорошем настроении.Каждый третий отметил, что их собака или кошка определенно лучший собеседник, чем муж или жена, а 29% опрошенных признались, что предпочитают объятия и прикосновения питомца, а не законного супруга или супруги.

Более 40% состоящих в браке владельцев домашних животных считают нормальным уделять своим питомцам внимания больше, чем супругу, а выбирая, с кем провести остаток жизни, 14% не задумываясь отдали предпочтение любимым домашним животным, а вовсе не мужу или жене.