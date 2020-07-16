«Как выйти из невроза»: 3 цитаты психолога Михаила Лабковского

В наше время, когда написано множество книг по психологии и можно посетить любого специалиста, страдать неврозом как-то странно. И тем не менее, существуют исследования, что с каждым годом все больше и больше людей с нарушениями в психике.

Михаил Зощенко писал так: «Цивилизация, город, трамвай, баня — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний. Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое — десятое, и никаких нервов не понимали».

А еще, Зощенко считал, что бездеятельность нервных центров ослабляет организм и он особенно восприимчив к болезням.

В сети я нашла несколько рекомендаций психолога Михаила Лабковского о том, как выйти из невроза самостоятельно. И вот что удивительно, никаких медицинских советов там не было. Сплошная демагогия.

И возник в моей голове вопрос — они, эти советы, действительно, работают? Или это обычная словоохотливость, чтобы книжки писать и продавать их?

Шесть правил, которые помогли не одному десятку людей выйти из невроза :

1. Делать только то, что хочется.

2. Не делать того, чего делать не хочется.

3. Сразу говорить о том, что не нравится.

4. Не отвечать, когда не спрашивают.

5. Отвечать только на вопрос.

6. Выясняя отношения, говорить только о себе.

Лабковский все свел к тому, что невроз — это когда нам мешают делать то, что мы хотим. Просто позволь себе больше свободы, пошли всех недоброжелателей подальше, и жизнь сразу заиграет яркими красками.

В теории звучит хорошо, но на практике все намного сложнее.

Не каждый может себе позволить уйти с нелюбимой работы, переехать станицы в город, сменить профессию или легко расстаться с опостылевшей женой. Обстоятельства иногда сильнее нас.

И ладно, если причина нервозности в жене. Всегда можно взять тайм-аут. Человек, если он адекватный, поймет.

Но ведь есть и другие ситуации. Огромные долги. Престарелые больные родители. Или дети-инвалиды. Кто-то называет это испытанием, кто-то крестом, который нужно нести на своих плечах.

Но просто избавиться от него, купив книжку новомодного психолога — не получится.

Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Разбираться надо не с окружающими — разбираться надо с собой. И победив неврозы, зажить с радостью.

Знаете, читая советы Лабковского, я представляю себе скучающих москвичей за чашкой кофе на летней веранде. Они ведут разговор о том, что нервы не к черту. И надо бы на курорт слетать.

Вот им советы эти прекрасно помогут. Потому что глобальных проблем в их жизни нет. Так, ноготь сломался, ус отклеился.

Меня вообще удивляют книжки, в которых авторы дают советы, как заработать миллион, не выходя из дома. Как стать бизнес-вуман, сидя в декрете. Если бы все в жизни делалось так просто…

В целом, психолог говорит правильные вещи. Но реалии намного сложнее.

Каждый вправе жить как хочет. Если родные или друзья не принимают ваш выбор, это уже их проблема. У вас своя жизнь, у них — своя.

Любовь — это когда вас любят таким, какой вы есть, не пытаясь «улучшить».

Я согласна с Лабковским. Если вы чувствуете, что устали, что загнали себя в угол, с этим надо что-то делать. 99% людей называют это — «отдохнуть».

В глобальном же смысле, чтобы не превратиться в неврозного человека, нужно не локальное, быстродействующее средство.

Необходимо каждый день выстраивать свою жизнь так, чтобы не пожалеть об этом завтра. Нужно окружать себя людьми честными, добропорядочными, умными.

Чувствовать поддержку из вне можно только тогда, когда сам несешь в мир добро. Со счастьем нельзя играть в одни ворота.

А что Вы думаете по этому поводу?

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