Загадочная история о «семи спящих отроках»

История эта выделяется из прочих религиозных повествований и скорее напоминает сюжет научно-фантастического рассказа. В современной прессе не темы непознанного эту легенду описывают так:

«Их называют по-разному – Семь спящих отроков, Семь отроков Эфесских или Семь святых отроков, но одинаково почитают и в христианстве, и в исламе. Эти юноши жили в городе Эфесе в III веке нашей эры, во времена жестоких гонений на христиан и сами являлись скрытыми христианами. Все они были знатного происхождения, а один и вовсе являлся сыном градоначальника Эфеса. Когда в город прибыл римский император Декий Траян, он приказал всем жителям приносить жертвы языческим богам перед очередной намечавшейся войной. Однако семеро друзей демонстративно отказались это сделать.

К удивлению, их за это даже не убили, а лишь лишили военных поясов и отправили «подумать и поменять свои убеждения». Юноши на это решили отправиться в добровольное изгнание. Они ушли из города и нашли прибежище в пещере на горе Охлон (Селион или Пион). Точное местонахождение этой пещеры до сих пор неизвестно.

Некоторое время юноши жили в пещере, но потом император вернулся и велел им явиться на суд, если они всё ещё отказываются повиноваться его приказу. Юноши пришли и заявили, что не отказываются от своей веры, и тогда их приговорили к страшной смерти. Юношей завели в пещеру, в которой они укрывались, а потом заложили вход камнями, чтобы они медленно умерли внутри от голода и жажды. У входа в пещеру был поставлен ящик с табличками, на которых было описано, кто тут замурован и за какие провинности. Однако из-за божественного вмешательства или чего-то иного (об этом подробнее разберём ниже) юноши не погибли, а вскоре один за другим заснули.

Проходили дни, месяцы и годы, а они всё спали и спали. И так прошло два столетия. Наступил V век нашей эры, и владелец земли, на которой стояла гора Охлон с пещерой, решил начать стройку дома и для этого велел своим рабочим разобрать вход в пещеру и эти камни принести ему. И едва вход в пещеру снова был открыт, как все семеро юношей проснулись, словно и не проспали два века. Более того, юноши даже не помнили, как их замуровывали в пещере, но вскоре они проголодались и послали одного из них по имени Иамвлих сходить в город за хлебом. Когда Иамвлих подошёл к Эфесу, он поразился увиденному, на воротах города был изображён христианский крест. Времена гонений на христиан уже прошли. Однако Иамвлих всё ещё не понимал, в чём дело, он списал крест на божественное чудо, а потом пошёл покупать хлеб, за который расплатился монетой времен Декия Траяна. И его тут же за это схватили и обвинили в том, что он нашёл старинный клад и укрыл его у себя.

Когда парня привели к градоначальнику, тот по его неясным словам понял, что дело совсем в другом, а потом отпустил Иамвлиха и всех любопытствующих к той самой пещере. Только тогда возле пещеры был найден тот самый ящичек с табличками, где описывалось всё случившееся с семерыми юношами.

Отдельно надо упомянуть ещё одну деталь. Именно в V веке появилось множество сомневающихся (еретиков) в том, что мертвец может быть воскрешённым по воле Господа. То есть сомневающихся в чудесах, творимых Иисусом и в самом воскрешении Иисуса. «Как может быть воскресение мёртвых, если после смерти не остаётся ни тела, ни души?», – вопрошали они. И когда явились семь отроков, которые мёртвые пролежали или проспали два столетия в пещере, то это было истолковано народом как то, что Бог этим случаем доказывает – воскресение из мёртвых возможно.

Вскоре слух о чуде семи отроков разошёлся по другим городам, и в Эфес прибыл император Феодосий II. Он долго о чём-то разговаривал с юношами в пещере, а потом они поклонились ему и снова «заснули» или умерли. Пещеру после этого снова замуровали, и было объявлено, что юноши в следующий раз воскреснут уже перед мировым Судом.

В исламе легенда о семи отроках звучит похоже, только там с ними была ещё собака. Если это был реальный случай, как можно было бы объяснить его с точки зрения логики и не прибегая к божественному вмешательству? Может быть, юноши впали в длительный летаргический сон? Это состояние очень похоже на смерть, и в истории нередки случаи, когда впавшего в летаргический сон человека принимали за умершего и хоронили. Согласно некоторым источникам, самый длинный летаргический сон длился 22 года, однако этого человека при том регулярно кормили с помощью зонда. Без еды и воды ни один летаргический больной так долго не продержится. Однако, что, если метаболизм человеческого тела будет так сильно замедлен, что все реакции в клетках также «заснут»? Нечто подобное мы видим в фантастических фильмах, когда человека при длительных перелётах в космосе укладывают в анабиозный сон. Наука пока, впрочем, только приближается к изучению подобной практики. Но человеческое тело известно своими сюрпризами. Оно само по себе может впасть в состояние анабиоза при низких температурах.

В 2006 году 35-летний японец Мицутака Утикоси провёл 24 дня без еды и воды, впав в состояние, похожее на анабиоз. Мужчина пропал в горах, а когда его нашли, процесс обмена веществ в его организме практически остановился, пульс пропал, а температура тела достигла 22 градусов. Врачи предположили, что он впал в состояние гипотермии на ранней стадии. Функции его мозга после этого восстановились на 100 %. Представим, что нечто подобное случилось и с теми юношами в пещере. После снижения температуры, от недостатка свежего воздуха и из-за стресса (видеть, как тебя заживо замуровывают, то еще испытание) они впали в радикально длительный анабиоз и вышли из него, лишь когда в пещеру проник свежий воздух. Однако их организмы без сомнений пережили сильнейшую встряску и так и не смогли прийти в норму. Именно этим можно объяснить скорую смерть юношей после их «воскресения»».

ПОДРОБНОСТИ

К изложенному выше рассказу и гипотезам добавим некоторые детали. Семь юношей жили в III веке. Максимилиан, один из них, был сыном градоначальника города Эфеса, остальные шестеро его друзей также происходили из эфесской аристократии, и все они находились на военной службе и были христианами. Император Декий (Деций Траян) (249-251 гг.) прибыл в Эфес и приказал приносить жертвы языческим божествам, но юноши отказались это сделать. Тогда император приказал снять с них знаки воинского отличия – воинские пояса, но, тем не менее, отпустил их на свободу, надеясь, что они передумают, пока он воюет.

Юноши покинули город и укрылись в пещере на горе Охлон, где молились, готовясь к мученической смерти. Иамвлих во время одного из своих походов в город за хлебом услышал, что император вернулся, и его с товарищами ищут для суда. Отроки добровольно вышли из пещеры и явились на суд. Их приговорили принять смерть в своей пещере – император приказал заложить вход в неё камнями, чтобы отроки умерли от жажды и голода. Два сановника, присутствовавших при закладке входа, были тайными христианами и, чтобы память о мучениках сохранилась, они вложили в кладку ковчежец с двумя оловянными дощечками, где были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.

Согласно житию, по воле Божьей отроки не умерли, а заснули чудесным сном, длившимся два столетия. Господь якобы оживил отроков, и они проснулись, словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти двести лет. Готовясь принять мучения, друзья поручили Иамвлиху (в католической традиции он носит имя Диомед) ещё раз купить им хлеба в городе. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест – время гонения на христиан уже давно прошло. Расплачиваясь за хлеб, Иамвлих подал торговцу монету императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных монет. Его привели к градоначальнику, у которого в то время находился епископ. Священник понял, что Бог открывает через юношу какую-то тайну, и отправился вместе с народом к пещере. И так далее…

Вскоре сам император прибыл в Эфес и беседовал с юношами в пещере. Тогда святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю (легли?) и опять заснули, на этот раз якобы до дня всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.

Иоанн Колов в житии Паисия Великого приводит эфесских отроков как пример того, что сытно накормить может и духовная пища. В исламе легенда повествует, что юноши проспали 309 лет, думая, что спали один день. Через некоторое время молодые люди послали одного из своих товарищей в город, чтобы он купил для них еды. По пути он обратил внимание, что город сильно изменился. Подойдя к торговцу, он протянул ему монету. Однако тот, заметив, что монеты выглядят иначе, отвёл этого юношу к правителю, которому он рассказал свою историю. В тот период в Римской империи уже господствовало христианство. Однако исламская версия отличается от христианской: заинтересовавшись этим чудом, люди отправились к той пещере, на которую указал юноша. Они обнаружили, что все, кто был там, включая собаку по имени Китмир, исчезли. После этого это место стало священным, и там был воздвигнут храм.

Легенда распространялась из Эфеса. Уже в V веке она широко разошлась в Малой Азии и Сирии. Самым древним сохранившимся источником называют сирийский текст монаха по имени Иаков из Сарука (V век). Другая версия VI века встречается в сирийском манускрипте в Британском музее, там названо 8 спящих. Возможно, восьмой спящий – собака по имени Китмир. Интересно, что в VIII в. Павел Диакон в своей «Истории Лангобардов» помещает место действия в Германию: «На самой далёкой окраине Германии, на северо-западе, на берегу океана есть пещера под скалой, где с незапамятных времён спят семь отроков». Существует англо-нормандская поэма «Li set dormanz» («Семеро спящих»), написанная неким Шардри (Chardry). Но особую популярность она приобретает во времена крестовых походов. Её изложение находится и в «Золотой легенде» Якова Ворагинского. Благодаря восточному происхождению легенда популярна и в мусульманском мире – её использует Мухаммед в Коране.

Иаков из Сарука даёт продолжительность сна отроков в 372 года. Сообразуясь с хронологией правления императоров, срок сна подчас сокращают до 193 или 187 лет. Упоминают также близость легенды со встречающейся в ряде евразийских легенд историей происхождения созвездия Большой Медведицы, звёзды которой трактуются как 7 мужчин и одна собака – звезда Алькор. Католическая традиция считает, что мощи отроков покоятся во Франции, в церкви Сан-Виктуар в Марселе, куда они были перенесены во время Крестовых походов, когда была обнаружена пещера с останками около Эфеса. Эфесские пещеры раскапывались австрийскими археологами XIX века.

НЕСТЫКОВКИ

Прежде всего неверным кажется определение «спящие». Сон (даже летаргический) подразумевает обмен веществ, потребление воздуха, воды и пищи. У этих юношей ничего подобного не было. Правильней было бы говорить о коме. Предположим, что юноши раздобыли какое-то неизвестное колдовское снадобье, которое надолго погружает в кому. Например, что-то вроде тетродотоксина, яда рыбы фугу, который используют для зомбирования колдуны Гаити. Но кома от тетродотоксина длится всего лишь сутки (а гроб надо выкопать за 12 часов, иначе отравленный задохнётся без воздуха). А тут – 200 или даже 360 лет… Кома получается какая-то странная, чуть ли не вампирическая…

Далее – про монету. Изображения императора Декия Траяна помещались на золотых монетах. Я понимаю, что научно-фантастический сюжет весьма красив как раз этой монетой с лицом императора, который не правит уже 2-3 столетия. Но юношу послали на рынок покупать не стадо коров (цена золотой монеты), а немного хлеба. Для чего нужна иная монетка – медная, а на них изображали не лицо императора, а всякие иные символы. Причём, одинаковые веками.

Любопытная деталь: если бы юноша купил на золотую монету пару буханок хлеба, то ему бы насыпали сдачи медных монет весом в десятки килограмм, что он просто не смог бы унести. Впрочем, никто бы из торговцев у него на рынке и не взял золотую монету (по массе причин, в том числе и потому, что она могла оказаться поддельной). Для золотых монет на рынке существовали особые специалисты – менялы. Вот к меняле и должен был обратиться юноша со своей монетой. Согласно легенде, шум был поднят из-за того, что монета старая и якобы из клада. Ну и что с того? Ведь сам юноша – из рода главных аристократов города, в самой дорогой одежде, да к тому же одежда у него элитная военная. И меч при нём. Кто мог посметь с ним спорить? Напомню, что своего друга юного Иамвлиха и такого же кадета послал за хлебом на рынок Максимилиан, сын градоначальника города Эфеса. И если у кадетов не оказалось медных монет, а нашлась только золотая, то она явно принадлежала сыну мэра города. И в таком случае вся история предстаёт в несколько ином свете…

Теперь по поводу того, что юноши проснулись от комы в 200-300 лет и якобы ничего не заметили. Но, во-первых, трудно не обратить внимание, что у тебя в штанах каловые массы, от которых избавился кишечник при погружении в кому. Ибо если бы сии каловые массы остались в кишечнике, то вызвали бы там гниение и автоматическую смерть. Другой вариант – экскременты за века окаменели в желудочно-кишечном тракте, что тоже означает непроходимость кишечника и смерть.

Ну и во-вторых, самое очевидное. Люди 200-300 лет «спали» в пещере с гнилью и насекомыми, а тут просыпаются – и одежда у них, как вчера. Хотя должна была давно истлеть в прах. И в городе никто не говорит, что Иамвлих пришёл на рынок в лохмотьях. И потом новый император приезжает на встречу с юношами – и те в той же одежде. Предположим, «юноши спали». А их одежда? Она тоже «спала»?

Предположим, что юноши не постарели во время пребывания в этом состоянии, так как науке известны факты, что во время летаргического сна больные не стареют. Правда, просыпаясь, тут же начинают стареть буквально на глазах, и с таким прогрессом сии коматозники, проснувшись, действительно должны были постареть на глазах и умереть на следующих день. Но про их внезапное старение – ни слова. А самое главное: во время летаргического сна у больных растут ногти и волосы. За 200-300 лет у отроков должны были отрасти патлы и ногти в несколько метров. Где же это? Впрочем, чтобы расти ногтям и волосам, надо что-то кушать (это лишь вампир в коме питается «жизненными соками» своих жертв).

В общем, со всех сторон эта история абсолютно неправдоподобная и нелогичная.

«ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ»

Живущий в Германии (Мюнхен) православный публицист Анатолий Холодюк посетил саму пещеру с останками семи спящих юношей, о чём рассказал в очерке «В амманской пещере Семи спящих отроков: Из путевых заметок по Иордании». Впечатления очевидца всегда интересны:

«Иерусалимский паломнический центр «Россия в красках» вместе с тель-авивской турфирмой «New Zin Tours» открыл в апреле 2007 года новый маршрут, связавший Святую Землю с Иорданией, где, как известно, тоже немало христианских святынь. Одна из них находится почти на самой окраине Аммана, в урочище Аль-Раджиб. Это знаменитая пещера Спящих (Ахль Аль-Кахаф), почитаемая христианами как пещера, в которой, согласно преданию, спрятались от гонений во времени императора Деция (Декия) отроки-христиане, уснувшие на много лет. Проснулись они уже в эпоху расцвета христианства.

Правда, с семью чудесным сном почившими отроками эфесскими связывают и другие пещеры Передней и Средней Азии, и даже Испании. Но пещера в урочище Аль-Раджиб (другое название – Аль-Раким) как место упокоения этих христианских мучеников почиталась ещё в V-VI веках. Посещавший эти места с торговыми караванами Мохаммед, основатель ислама, вероятно, хорошо был знаком с преданием о семи спящих отроках, спасённых Господом от преследований за веру. Считается, что повествование «Пещера» 18-й суры Корана есть не что иное, как вариант христианского предания, о котором было известно жителям древних населённых пунктов на территории современного Аммана ещё до утверждения в этом городе ислама.

…Дружившие с детства Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин (в западной традиции называются другие имена) были сыновьями знатных эфесских граждан и состояли на воинской службе у императора. Когда при императоре Деции (Декии, 249-251) началось гонение на христиан, все они, представ по доносу перед императором, открыто исповедовали о своей вере во Христа, за что с них были сняты знаки воинского отличия. Непокорных ожидали мучения и казнь. Святые отроки скрылись в пещере, где проводили время в посте и молитве, готовясь к мученическому подвигу. Иамвлих, как самый младший из отроков, переодевшись, ходил покупать пропитание. Император, узнав о месте пребывания отроков, велел заложить камнями вход в пещеру, чтобы они заживо умерли в ней от голода и жажды. Два сановника, участвовавшие в замуровывании пещеры, были тайными христианами. Они решили сохранить память о мучениках, для чего незаметно спрятали среди камней ковчежец, где на дощечке были записаны имена юношей и история их мученичества. Юноши, однако же, не погибли: Господь навёл на них чудный сон, продолжавшийся около двух столетий.

Гонения на христиан к тому времени прекратились, но появились ереси, отрицавшие воскресение мертвых. Тогда через этих семерых отроков Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения из мёртвых и будущей жизни: они проснулись, не подозревая о своём долгом сне. Вход в пещеру был разобран, и один из отроков со старыми монетами пошёл в город купить хлеба. Юноша стал сомневаться, что пришёл в тот же город, ибо он не только увидел там кресты, но и услышал, как открыто произносится имя Иисуса Христа. Заплатившего за хлеб старой монетой задержали и повели к градоначальнику, где в это время находился и местный епископ. В беседе выяснилось, что Господь через длительный сон и пробуждение отроков открывает Церкви тайну воскресения мёртвых. Отправившись с народом к пещере, епископ и его спутники увидели живых отроков, а из обнаруженного ковчежца узнали их имена и обстоятельства замуровывания в пещере.

Вскоре и император Феодосий Младший (408-450) лобызал святых в пещере. Вдруг отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули. На этот раз – до всеобщего воскресения.

…Храм в амманской пещере – в форме равностороннего креста (что свидетельствует о его немусульманском происхождении), его потолок и стены выложены камнем. Слева стоят три белокаменные гробницы, справа – другие четыре, причем в одной из них чернеет застеклённое отверстие. Вероятно, когда-то и здесь, как и в других мартириумах, на гробницах с останками святых совершалось таинство евхаристии: каменные гробницы мучеников за Христа символизировали собой гроб Самого Спасителя. И семь святых отроков потому и решили умереть за Христа, что верили в своё воскресение в Нём и с Ним.

Мощи святых покоятся сейчас как раз в той самой гробнице с застеклённым отверстием. Мусульманин, служащий охранником и служителем в пещере, рассказал, что «в 1963 году все семь гробниц пещеры были вскрыты, и в каждой из них обнаружены череп и кости, а также некоторые предметы быта». Останки переложили в одну гробницу, в торце которой неаккуратно пробили отверстие. Мусульманин направил луч карманного фонарика, и сквозь пыльное стекло мы их и увидели, ссыпанные грудой.

В пещере стоит и простенький застеклённый шкаф, на полках которого – нехитрые предметы, некогда обнаруженные в пещере: небольшой глиняный кувшин, какие-то инструменты и ещё несколько непонятных вещиц».

Вот такие впечатления туриста…

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ

Смею утверждать, что путешествия во времени и «машину времени» придумал вовсе не Герберт Уэллс. Первые путешественники во времени – это семь юношей, которые из III века перенеслись мгновенно в век V. И если рассуждать здраво и научно, то в рамках аномалистики всё было на самом деле следующим образом. (И сюжет как раз вполне научно-фантастический!)

Некие кадеты III века спрятались от преследований в пещере, в которую другие люди боялись заходить из-за её дурной репутации. То есть из-за каких-то в пещере аномалий, «чертовщины». Аномальным образом юношей перенесло на два или три века в будущее. Куда они попали в неизменном виде, в той же одежде, со своей собакой. А «спящими» их в течение 2-3 столетий никто не видел, так что «спящими веками» их называть нет никаких оснований. Они фактически исчезли из своего времени и мгновенно очутились в будущем.

Иконы с изображением «спящих» являются просто наивной интерпретацией, ибо монахам была непонятна сама концепция «машины времени». И вообще весь религиозный концепт был тут задним числом притянут за уши для «поиска какого-то смысла». Религия тут никак не связана, перед нами в чистом виде перемещение сквозь время.

Я склонен верить исламской версии событий, что «заинтересовавшись этим чудом, люди отправились к той пещере, на которую указал юноша. Они обнаружили, что все, кто был там, включая собаку по имени Китмир, исчезли».

Но куда же они исчезли? Да туда же, откуда они и взялись. В свой III век. Потому что ни один источник не сообщает про город Эфес в III веке нашей эры, что там испарились разом дети аристократов, в том числе сын мэра города. Это поздний вымысел интерпретаторов событий.

В реальности произошло иное. Семь кадетов, переночевав в аномальной пещере, перенеслись в будущее. Увидев это, подняли большой шум, в том числе потребовали присутствие властей. А самое интересное в этой истории – это реакция со стороны их предков, ведь юноши утверждали о своём родстве с аристократами города, что вообще-то надо было доказать (что это не проходимцы). В общем, скандал получился большой.

Но на следующий день юноши испарились. Но куда перенеслись? Снова оказались в своей замурованной пещере в своём времени?

Не могу поверить, что градоначальник города Эфес позволил останкам своего сына валяться в какой-то пещере. Как и другие аристократы города якобы так отнеслись к останкам своих сыновей. Да ясно, что родители пришли в ту пещеру. Обязаны были прийти. Ну и где же история, что они нашли там спящих детей и разнесли их по своим домам? Ведь так должно было всё быть, но об этом ни слова.

Концы с концами не сходятся…

В общем, история крайне загадочная. Возможно, самая загадочная и научно-фантастическая среди легенд о святых христианства…

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