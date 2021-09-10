Появление марсианских порталов в небе подозрительно участилось

Как сообщает 8 сентября уфологический канал BEHIND THE SCENES, в его распоряжение попал снимок необычного образования, сделанного совершенно случайно профессиональным фотографом:

Фото было сделано 25 августа в горах Аппалачи. Визуально фотограф видел только облака странной формы, которые и пытался фотографировать, но при просмотре снимков и выплыла такая картина. Что это было никто, как обычно, не знает.

Тем временем утром 8-го сентября в Китае, в городе Шэньян случилось еще одно великое чудо:

At 7: 45 am on September 8th, Shenyang, China. pic.twitter.com/wc8BjTxrMQ— Sharing travel (@lsjngs) September 9, 2021

Сказать, что такого никто не видел никогда-никогда нельзя, поскольку что-то в этом роде появлялось в Китае 26 июня 2021-го года:

Похожий феномен видели в Китае и днем спустя:

Не имея никакого представления о технологиях, используемых для перемещения “зелеными человечками” о сути происходящего мы можем только гадать. Но, если отталкиваться от специальных эффектов в научно-фантастических фильмах, для съемок которых обычно приглашают всяких яйцеголовых консультантов, речь скорее всего идет о каких-то порталах, после образования которых остается послесвечение, а воздух закручивается в тор:

Обычно такие “бублики” находятся в плоскости поверхности планеты, но, похоже, иногда они могут быть и вертикальными, а иногда замкнутого плазменного шнура вообще не видно за более ярким облаком света или туманом:

Однако и в любом случае речь скорее всего идет о каких-то пробоях между измерениями, которые или по-какой причине возникают сами, или марсиане их генерируют самостоятельно. Но зачем оно им и к чему оно?

Мы не рептилоиды, поэтому ответа на этот вопрос мы не знаем, но, давайте мыслить как театралы, которые знают: если на сцене на стене висит ружье, значит в конце спектакля какого-то рокового красавца обязательно грохнут. Поэтому, если на сцену выносят картонную дверь – значит персонажами сцена пополнится, через дверь кто-то явится, так что следим за развитием событий.

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