Люди по всему миру видят жуткие сны о близком будущем.

Согласно многочисленным указаниям мистиков всех времен и народов, перед Апокалипсисом определенными сенситивными способностями будут обладать практически все люди, которые в снах и видениях будут получать откровения о том, что скоро произойдет и как спасаться. Сейчас именно такие сны снятся очень многим людям, что позволяет думать о приближении предсказанных в Откровении событий и потому, естественно, изучением и сбором таких необычных снов мы и занимаемся.

Но, как оказалось, темой заинтересовались не только мы, но даже такая прославленная контора, как BBC, которая приводит целую подборку странных сновидений про Конец Света. В частности, некая Карлотта из солнечной Италии прибежала к своему семейному психологу и с круглыми от страха глазами рассказала ему следующее:

Мне приснилось, что я просыпаюсь и чувствую что-то странное на лбу. Я зашла в туалет и встала перед зеркалом. Я убрала волосы со лба и увидела, что на лбу появилось три кнопки. Две горели красным цветом, а одна – зеленым. Кто-то сказал мне, что зеленый цвет отвечает за навигационную систему GPS, которая контролирует деятельность людей. Я не знаю, что означали красные кнопки, но я нажала зеленую и проснулась.

Если бы сон увидела какая-то православная воцерковленная барышня или какой-нибудь пастор баптистов, то все можно было бы списать на то, что человек или перечитался Библии, или сильно много времени провел на форумах антиваксеров. Но Карлотта, Карл!

Еще одна гражданка из штата Нью-Йорк, сообщила следующее:

Я плыла в каноэ по озеру и на меня начала надвигаться огромная волна, похожая на цунами. Мне удалось собраться и забраться на волну. Но затем появилась еще одна, большая по размеру. Она меня поймала и понесла в сторону берега. Я увидела, что там было много скал. Тогда я проснулась.

Тоже очень странный сон – этот сон про волны с началом пандемии и даже задолго до пандемии был какой-то массовый:

А этот сон рассказал уже какой-то молодой человек:

Я сидел на скамейке и разговаривал с друзьями. Внезапно мы услышали шум и увидели огромный револьвер в небе, который быстро пролетал над нами. Он быстро менял направление и стрелял по людям, создавая взрывы, от которых они погибали. Затем он направил дуло на нас, и я побежал, чтобы найти укрытие.

Револьвер там летал по небу или что-то похожее на револьвер мы не знаем, но сны про нападения на людей НЛО тоже сейчас какие-то массовые. Чем объяснить такое психологическое или совсем даже не психологическое явление приглашенные BBC прославленные эксперты не знают, только разводят пальцы и, надувая щеки, блестят перстнями и эрудицией.

Люди, более сенситивные, чем основная масса, попавшая в поле зрения BBC, бродят где еще дальше в астрале и сообщают следующее:

Во сне я была в огромной лаборатории, где находилось находилось несколько врачей. Я была очарована стоящим повсюду сложным и красивым оборудованием. Затем я оглянулась и увидела огромные холодильники, подсвеченные голубым светом, в них стояли ряды флаконов вакцин.

А рядом с холодильниками стояли стеллажи с инкубаторами, в которых жили лабораторные крысы. Инкубаторы были подписаны и я видела, что в инкубаторе, проработавшем шесть месяцев крыса превратилась в животное какого-то совершенно другого вида. В другом инкубаторе, который проработал восемь месяцев, крыса все еще оставалась крысой, но совершено сошла с ума. Изо рта у неё шла пена и крыса в ярости билось о стекло. В других инкубаторах крысы были мертвыми.

Затем я столкнулась за зашедшими в лабораторию людьми в белых халатах. Один из них сказал: «МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ. ГРЯДЕТ КАТАСТРОФА!». Другой человек в халате ответил: « Уже слишком поздно». Тогда первый сбросил с себя халат и в истерике убежал к выходу, а второй кивнул стоящим у входа парням из охраны и те молча последовали за убежавшим».

Не очень понятно, конечно, может девушка пересмотрела фантастических фильмов, или у неё был феномен удаленного видения и она попала в какую-то реально существующую лабу – кто знает и как проверить? А тем временем один из православных каналов пересказывает рассказ девочки в возрасте 14-ти лет, которая видела несколько снов о том, что будет дальше.

По словам девочки насильно уколы будут делать какой-то осенью – может этой, может следующей, может еще через сколько-то лет. Выбора “колись или увольняйся” не оставят и по городам станут ходить зондерокманды. Нельзя будет выглядывать в окна, поскольку так зондеркоманды будут определять есть ли люди в помещении. А на сельскую местность персонала хватать, очевидно, не будет, поскольку там, похоже, поиском распространителей пандемии будут заниматься БПЛА – девочка говорит, что прятаться нужно будет в норах в оврагах, засыпать убежище ветками и листьями. А потом, если кого-то в деревне найдут, будет, очевидно, как-то так, так что следим за развитием событий.

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