Инопланетяне начали массово похищать коров, словно перед Апокалипсисом.

Как сообщают сейчас многие газеты и телеканалы в США, в Северной Дакоте произошло очередное ЧП, связанное с убийством крупного рогатого скота. 29 июля на пастбище недалеко от Джеймстауна какие-то космические злодеи убили и прооперировали (или прооперировали и убили) 58 беременных коров.

Тему на протяжении месяца власти штата старательно пытались замять, а копы отказывались давать журналистам интервью с подробностями происшествия. Так же какие-то начальники провели беседу, похоже, и с владельцем ранчо, который сказал только, что “животные погибли не по естественным причинам” и с тех пор тоже не дает интервью. Ну а чтобы люди не волновались, власти объявили вознаграждение в 40 000 долларов за информацию о злодеях.

С сельским хозяйством в США ситуация сейчас, конечно, очень странная. Как сообщают местные люди, власти штатов озаботились борьбой за экологию и платят фермерам полторы цены урожая за то, чтобы те уничтожили его на корню и не везли на рынок. Отсюда можно подумать, что это все тоже из программы борьбы за чистоту окружающей среды – коров убили, чтобы они меньше пукали и не отравляли метаном атмосферу. Однако, проблема в том, что все коровы БЕРЕМЕННЫЕ.

Беременность, это такая сложная штука, что врачи не сразу определяют её даже у людей, придумывая всякие тесты, а уж беременность у коровы вычислит не каждый опытный ветеринар. А тут как-то так совпало, что у злодеев были какие-то чудо-очки, распознающие беременность, о которых не знает современная медицина. Отсюда можно думать, что животных убили инопланетяне, которых сейчас вокруг хоть пруд пруди.

Лондон, 29 августа:

Такую же штуку видели 5 августа в Чили:

Нью-Йорк, 8 августа:

Где-то в России, 23 июля:

Южная Америка:

Аризона, камера видеонаблюдения, работавшая во время шторма, поймала огромный сигарообразный объект:

А это Перу, как раз тот самый случай, когда какая-то штука появляется над пастбищем и животные там начинают сходить с ума:

Насколько можно понять из этого видео, марсианам нужны не только матки и эмбрионы коров, но и ткани других животных, возможно даже людей они тоже так похищают. Но не это на данный момент главное.

Как уже долгие годы сообщают люди, которых или похищали и потом что-то там показывали, или эти люди просто принимали информацию от каких-то внешних телепатов, у “марсиан” где-то поблизости созданы целые цеха, где они производят человечков. Люди говорят, что эти сооружения размерами в километры и эмбрионы в синтетических матках там висят, как яблоки на деревьях в каких-то уходящих в бесконечность адских садах.

Еще есть легенды разных стран и народов, например легенды древней Индии, согласно которым после прошлого катаклизма людей осталось очень мало и какие-то аннуннаки заставили коров рожать людей, чтобы восполнить популяцию. С тех пор коров в Индии не едят.

Складывая эти вещи воедино уфологи-конспирологи смотрят на массовые забои “марсианами” коров с тревогой. Понятно, что можно украсть пару-тройку для опытов, вырезать репродуктивные органы и потом выкинуть где-то в поле. Но когда такие фокусы проделывают в количестве десятков штук – это предполагает, что клонофабрикам срочно требуется какой-то субстрат в большом количестве. В свою очередь такие запросы логистиков клонофабрик позволяют думать, что производство двуногих “марсиане” наращивают перед каким-то ожидаемым падежом стада по причине катаклизмов, пандемии или ядерной войны.

И подобные мысли как-то странно подкрепляют сообщения сенситивов, которых довольно много.

Есть на форуме кто-либо из эмпатов, ощущающих нечто плохое в ближайшем будущем? В последнее время у меня возникает это глубокое, мрачное чувство грусти, будто на горизонте маячит массовая смерть. Это очень странное ощущение наложения, когда страшный момент уже наступил, цвета приглушены, и я хожу вокруг людей, которые уже мертвы. Голосов вокруг нет и люди выглядят как массовка из старых, немых черно-белых фильмов.

Да, есть похожие ощущения. Я недавно размещал такой пост в другой ветке. Я к сожалению, я не вижу аур или духов, поэтому не могут проверить то, что люди говорят, что они видят. Но я интуитивный эмпат – я это как бы не вижу, но я это чувствую. И сейчас я чувствую то же, что и вы, поэтому, размещая пост в другой ветке я просто хотел проверить свои ощущения с точки зрения энергетики.

Сенситивы – это особая каста людей, проверить достоверность сообщений которых может от силы один процент населения мира, поэтому остальные 99% могут только читать и слушать. Однако, 58 беременных коров только с одного ранчо – это уже объективная реальность, свидетельство того, что “марсиане” готовятся к какой-то массовой замене юнитов и других ценных персонажей, так что следим за развитием событий.

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