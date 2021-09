Инопланетяне начали массово похищать коров, словно перед Апокалипсисом.

Как сообщают сейчас многие газеты и телеканалы в США, в Северной Дакоте произошло очередное ЧП, связанное с убийством крупного рогатого скота. 29 июля на пастбище недалеко от Джеймстауна какие-то космические злодеи убили и прооперировали (или прооперировали и убили) 58 беременных коров.

Тему на протяжении месяца власти штата старательно пытались замять, а копы отказывались давать журналистам интервью с подробностями происшествия. Так же какие-то начальники провели беседу, похоже, и с владельцем ранчо, который сказал только, что “животные погибли не по естественным причинам” и с тех пор тоже не дает интервью. Ну а чтобы люди не волновались, власти объявили вознаграждение в 40 000 долларов за информацию о злодеях.

The Stutsman County Sheriff’s Department & @NDStockmen held a press conference today in Jamestown, ND regarding the death of 58 pregnant cows & 15 aborted calves. The cattle belong to Brian Amundson & were located near the Arrowwood National Wildlife Refuge. pic.twitter.com/zhUwHJIAxv— Megan Overby (@megan_rrfn) September 1, 2021