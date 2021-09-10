Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: время уплотнилось и сейчас всё быстро завертится.

В ночь на 1 сентября 2021-го года любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский вышел в прямой эфир с новым роликом, с новыми прогнозами, которые начал с выпусков польских новостей и видеоцитат с фрагментами своих вангований за прошлый год. Удивительно, но все предсказанное им касательно ситуации в Польше сбылось и продолжает сбываться в точности.

Не забыл пан Яцковский и глобальную аудиторию, в которой даже жители далекой Японии приникли к YouTube и слушали во все уши. Японии, похоже, ничего не пока не грозит, а вот в Европе, в Средней Азии и на Ближнем востоке скоро может начаться жесть:

….Возможно, это наивно, но первое, что я сегодня почувствовал – мир как бы перестал разговаривать сам с собой. Все эти великие верховные лидеры этого мира, бегают, что-то оглашают, но никто и ни с кем больше ни о чем не договаривается, словно некоторые тревожные решения уже давно приняты и необходимость в политиках-посредниках совершенно отпала. О сути этих решений политики, очевидно, догадываются, но сроков никто толком не знает.