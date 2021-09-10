Ясновидящий Кшиштоф Яцковский: время уплотнилось и сейчас всё быстро завертится.

В ночь на 1 сентября 2021-го года любимый ясновидящий поляков пан Кшиштоф Яцковский вышел в прямой эфир с новым роликом, с новыми прогнозами, которые начал с выпусков польских новостей и видеоцитат с фрагментами своих вангований за прошлый год. Удивительно, но все предсказанное им касательно ситуации в Польше сбылось и продолжает сбываться в точности.
Не забыл пан Яцковский и глобальную аудиторию, в которой даже жители далекой Японии приникли к YouTube и слушали во все уши. Японии, похоже, ничего не пока не грозит, а вот в Европе, в Средней Азии и на Ближнем востоке скоро может начаться жесть:
….Возможно, это наивно, но первое, что я сегодня почувствовал – мир как бы перестал разговаривать сам с собой. Все эти великие верховные лидеры этого мира, бегают, что-то оглашают, но никто и ни с кем больше ни о чем не договаривается, словно некоторые тревожные решения уже давно приняты и необходимость в политиках-посредниках совершенно отпала. О сути этих решений политики, очевидно, догадываются, но сроков никто толком не знает.
Афганистан… три силы вернутся в Афганистан, а то, что там недавно произошло, является ловушкой для талибов. Ловушка захлопнулась и они теперь сидят в ней. Но эта ловушка – тоже план чего-то большего. И этот план мог быть реализован через ловушку талибов. Сейчас там внезапно поднимутся повстанцы – на самом деле, у меня такое ощущение, что они уже готовы. А потом еще три страны вмешаются в конфликт, а все остальные будут только смотреть. Европа, правда, закипит. Политики будут много говорить, а люди протестовать.
Кроме Афганистана в мире скоро возникнут, как я уже говорил – еще два опасных конфликта. Первое, что я вижу, как будто с высоты птичьего полета – это какую-то огромную котловину на местности. Там много цистерн и труб, словно там что-то хранится или добывается. И это место будет атаковано, будет какая-то провокация.
Когда это произойдет – для региона, возможно для целой страны возникнет энергетическая катастрофа. Люди захотят бежать из страны в панике, до этого будет нападение на эту страну с трех сторон, поэтому многие, кто захотят убежать не смогут. Я вижу людей, которые собираются в кинотеатрах, но не смотреть кино – они просто заходят в большие общественные здания, чтобы от чего-то укрыться.
Люди в Польше будут возмущены польским правительством, поскольку многим покажется, что польское правительство на что-то давно согласилось, и Польша не будет в этом нейтральной, что будет возмутительным для нас – мы будем возмущены, но мы не будем иметь на это никакого влияния.
Когда это произойдет, мы заметим, что политики во многих странах будут относиться к нам прохладно. Поскольку политики знают, что происходит, они знают, что должно быть. Может быть, они не знают точного времени или даты, но они знают значение того, что должно произойти.
Второй конфликт – это внезапная атака на две страны, соединенные границами, после чего в средствах массовой информации начнет полыхать настоящий огонь. Однако, все закончится совершено ничем. Сначала всем будет казаться, что произошло нечто плохое, но внезапно начавшийся конфликт дальше начнет идти с черепашьей скоростью и словно будет стоять на месте. Тогда в СМИ наступит тишина, хотя сам конфликт от этого никуда не денется. Он продлится еще долго после этого странного молчания. И тогда мир окажется в опасности.
Так же ждите новость об отставке какого-то очень высокопоставленного политика. Он, как и все большие политики, приблизительно знает, что должно произойти, но не захочет в этом участвовать. Потом придет новость из другой части мира – новость, связанная с желтой пылью и ядовитым газом. И когда вы это услышите прямо по телевизору – мы все поймем, что мир находится в очень, очень опасной точке, после которой время и происходящие в нем события уплотнятся чрезвычайно.