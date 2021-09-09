4 знака Зодиака, которые всегда командуют

Кто тут самый главный?

Эти четыре знака Зодиака всегда думают, что это они. Они не просто думают — они уверены на все 100% и ведут себя как боссы — практически со всеми и при любых обстоятельствах.

Всякий раз, когда собирается компания, они немедленно начинают «командовать парадом». Причём главнокомандующими назначают себя сами и без колебаний. Они раздают указания, принимают решения и всем заправляют, независимо от того, просили их об этом или нет!

Овен

Если вы собрались на природу с человеком, рождённым под знаком Овна, будьте уверены — «директором лагеря» будет он. Протестовать или конкурировать с ним — бесполезно. Всё равно проиграете.

«Сделай это, положи туда, следуй за мной», — скажет Овен.

Вы, конечно, можете высказать свои соображения, и Овен внимательно их выслушает, однако, как только закончите — быстро расскажет и докажет, почему ваша идея не сработает. Пытаться заставить Овна сделать что-то не так, как он задумал, абсолютно бесполезное занятие. Дело в том, что представители этого знака признают только один план — свой. Он следует ему, несмотря ни на что и ни на кого.

Но давайте не будем забывать, что Овен — энергичный лидер, который добивается цели. Что бы ни произошло — он не растеряется и не впадёт в панику. Даже когда все сдадутся, он будет идти вперёд и вести за собой. А это, согласитесь, очень хорошая черта.

Лев

Одна из ключевых причин, по которой Льву нравится быть главным, заключается в том, что он жаждет внимания. Представителям этого знака жизненно необходимо, чтобы оно было сосредоточено на них. Без аплодисментов и восхищённых глаз — они не могут. Им нравится, когда люди приходят к ним за советами или просят объяснить что-то. Тогда они чувствуют себя важными и значимыми. Это льстит их эго и мотивирует стать ещё лучше, ещё великолепнее.

Тем не менее давайте не будем отрицать выдающиеся лидерские качества и дальновидность, которыми обладают Львы. Они берут на себя ответственность и добиваются успеха, в то время как другие люди всё ещё колеблются и думают, что делать.

Козерог

Козероги не боятся брать на себя ответственность, потому что у них обычно больше знаний и опыта, чем у других людей. Как правило, они намного лучше оценивают «обстановку на местности» и принимают действительно верные решения.

Естественно, что представители этого знака ошибаются, как и все. Но нечасто. Поэтому со стороны Овна немного высокомерно продвигать себя в качестве босса в присутствии Козерога. Хочешь не хочешь, а придётся считаться.

Чаще всего, будучи сверхэффективными, Козероги, как правило, берут инициативу в свои руки и делают что-то ещё до того, как все поймут, что, собственно, произошло, и как действовать.

Телец

Тельцы знают то, что они знают, и заставить их изменить своё мнение и увидеть что-то по-новому буквально невозможно. Зато рассказывают другим людям, как и что надо делать, и что они делают неправильно.

Как в тренажёрном зале, когда дело доходит до упражнений, Телец будет критиковать вашу технику и покажет, как заниматься правильно.

Тем не менее Телец — это источник энергии. Рождённые под этим знаком Зодиака безумно практичны, никогда не сдаются и поступают так, как считают нужным, что бы ни происходило. Для них нет слова «невозможно», и в этом их огромное преимущество.

Источник