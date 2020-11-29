ПОВТОРЯЮ В СОТЫЙ РАЗ: НИЧЕГО И НИКОГО НЕ ЖДИТЕ. САМО ПРИДЕТ КОГДА НАДО!

У моего ученика случилась паника: человек наблюдает жизнь ДРУГОГО человека и страстно желает себе точно такой же жизни, благо все данные у него для повторения судьбы есть в наличии.

Человека охватила тоска, отчаяние, он почувствовал себя скованным цепями, потому что ситуация кричала в лицо о том, что такой образ жизни совершенно невозможен для него сейчас… Нет ни денег, ни условий…

Хочу сейчас объяснить ошибку, допущенную им, потому что точно такую же в свое время допустила и я, и точно такие же постоянно допускаете и вы, дорогие друзья!

1. ВСЕ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЕНИ и ПРОСТРАНСТВЕ… На данной планете Земля мы переживаем чувственный опыт, то есть любой опыт прежде всего дает нам испытать те или иные чувства, и именно чувства реальны, потому что остальное есть оптическая иллюзия, и только у одного человеческого глаза существует минимум 3 таких параметра, которые буквально искажают реальность с точностью до наоборот!

Все происходит в мире, где живут уже почти 8 миллиардов людей, у каждого из них есть свои интересы, и своя воля, далеко не все они одинаковы и мозги у них совершенно разные и по скорости, и по интеллекту.

Одни люди обрабатывают инфо мгновенно, а другим даже способность мозга к анализу едва знакома. Там, где один человек летает, другой едва ползает.

Все эти объективные факторы сильно влияют на исполнение наших желаний во времени и пространстве!

Это в своих фантазиях вы мгновенно строите дом, а потом также мгновенно его перестраиваете.

В данном же нами мире все требует времени, а это значит, что и предметы, и люди, которые передвигают предметы, и машины, в которых передвигаются люди, которые передвигают предметы, тоже перемещаются во времени и пространстве, в то время как где-то на дороге случилась авария… Или пошел сильный ливень с грозой.

Ни дожди, ни люди вам не подвластны, по крайней мере пока. Вы не можете ускорить ни их тел, ни их мозгов… Не можете продлить день или отозвать закат Солнца… Вы не контролируете ничего из перечисленного.

Поэтому отдайте себе отчет в том, что на вашу мечту уйдет некоторое время, возможно годы.

Но почему? Да потому, что для вашего торжественного проезда под аркой в Париж необходимо, чтобы масса обстоятельств сложилась в одну мозаику, в определенной последовательности! Прежде чем вас наймут на работу кого-то должны уволить, кто-то должен открыть бизнес и снять офис под бизнес… Только тогда, когда все готово, ВЫ можете туда попасть! И ни днем раньше, ни секундой раньше! А если на вашу мечту нужно выучиться годы, переехать в другую страну, заработать денег, тогда ваша мечта затянется на десятилетия!

2. «НУ КОГДА ЖЕ УЖЕ, Я ЖЕ ТАК ДОЛГО УЖЕ ЖДУ!» А ничего ждать не нужно, бессмысленно, вредно для здоровья и чрезвычайно мешает исполнению того самого заветного желания!

ПОЧЕМУ? Да потому что ваш дух томится ожиданием и печалится оттого, что НЕТ И НЕТ, при том, что вы усиленно эмоционируете, там самым драматически усугубляя всю ситуацию.

В результате, желаемого все нет, и нет, и нет… Радостное предвкушение вкусного обеда вовсе не томительное ожидание в очереди к начальнику паспортного стола! Эмоции разные, а раз эмоции разные, то и результат совершенно разный!

Ваши чувства творят вашу реальность. Принято говорить, что мысли материальны, и что ваши мысли творят вашу реальность, но мысли сами по себе не настолько могущественны, как мы себе представляем.

Я считаю, что ради наиболее точного определения необходимо сказать о том, что ЧУВСТВА творят реальность, а мысли ее определяют.

МЫСЛИ есть образы тех идей, которые вдохновляют и оккупируют ваш мозг.

НО ИМЕННО ЧУВСТВА творят материальное воплощение ваших идей. Без чувств нет топлива, и мысли, точно ветер, проносятся в вашем сознании, не оседая на поверхность Земли в виде утренней росы. ВАМ ОНО НАДО?

Когда разбирают закон Притяжения, то упор всегда делают на мыслях, как на главном факторе, хотя для того, чтобы основная масса людей действительно научилась понимать закон Притяжения, совершенно необходимо сделать фокус на ЧУВСТВАХ!

Что толку от болтовни про мысли, если именно ЧУВСТВА приводят в движение небесную сферу и земную твердь? То есть что нам за прок от теории, когда нас интересует практика?

Во время ожидания вы испытываете томительное чувство того, что ваше желание ЗАТЯГИВАЕТСЯ. Именно это вы и получите по факту, как оно произошло и со мной.

Повторяю, ничего и никого не ждите. САМО ПРИДЕТ КОГДА НАДО!

От себя продолжайте делать все то, что необходимо сделать для осуществления мечты, а если уже все сделали, тогда расслабьтесь и забудьте о своем желании, ибо оно все равно придет тогда, когда все будет готово, а вы в это время загадывайте другие желания и работайте над другими проектами!

Если не хотите забывать, тогда РАДОСТНО предвкушайте, а если не получается, тогда загрузите себя работой по самые уши, чтобы падать от усталости каждую ночь и не иметь возможности даже думать о другом. Придумайте себе способ полностью отвлечься от ожидания.

3. «Ну я же так хочу этого!» А на самом деле огромное число людей свои «ХОЧУ» выражают через «НЕ ХОЧУ». Парадокс, не правда ли?

«Я НЕ ХОЧУ ЯБЛОКО», но на самом деле это означает, что вы хотите чего-то другого. Ну так скажите о том, чего вы хотите, а не о том, чего не хотите! Вместо «Я не хочу яблоко», скажите » Я хочу апельсин!»…

А теперь нюанс, коварный и подлый: Вселенной абсолютно, просто до обидного ПОФИГУ, чего вы хотите или не хотите, ей одинаково! Ей что «ХОЧУ», что «НЕ ХОЧУ» звучит ОДИНАКОВО, а именно — «ХОЧУ!» Как бинарный код в компьютере: 1 — 0, где единица — есть электричество, а ноль — электричество отсутствует.

Вот как у батарейки есть два полюса, негативный и позитивный, вот так и весь наш мир живет между двумя полюсами, ОН ДУАЛЕН, и все события болтаются между двумя полюсами.

Когда вы творите свою реальность, вы ее творите своими чувствами, как я уже писала, или ЧУВСТВЕННЫМИ ОБРАЗАМИ.

ВСЁ, что вы чувствуете, немедленно ПРИТЯГИВАЕТ к себе манифестацию! Все негативные чувства, как и позитивные, являются МАГНИТАМИ и притягивают к себе события, ими спровоцированные.

{ХОЧУ = НЕ ХОЧУ} — никого не волнует (!), ВЫ ЗАКАЗАЛИ себе ТО, ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ, а не то, что сказали, и не то, что при этом думали, вот же в чем парадокс!

Если хотите эффекта бомбы или магического ритуала, тогда пусть ваши МЫСЛИ, ЧУВСТВА и СЛОВА СОВПАДАЮТ идеально, без конфликта!

Сие означает: Я ДУМАЮ, Я ХОЧУ, и Я ПРОИЗНОШУ ТО, о чем я думаю и что чувствую. Я чувствую ТО ЖЕ САМОЕ, что я думаю, и я произношу именно то, что я чувствую».

А что происходит у людей: «Я хочу чего-то, сам не знаю чего, но яблоко я точно не хочу, и вся данная ситуация меня раздражает, потому что мне не понятно, чего же я хочу на самом деле!»

Что же делает Вселенная? Она материлизует вам ЯБЛОКО, а вы беситесь еще больше, потому что именно яблоко вы не хотели, но вы же не согласовали голову с сердцем и речевым аппаратом!

4. «Ну я же вроде озвучил то, что я хочу!» Вселенной конечно можно оставить детали, но куда более разумно основные моменты все-таки прояснить хотя бы для самого себя!

«ПОДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО» — не работает и не может работать! Если вы сами не знаете, чего на самом деле хотите, тогда откуда Вселенная знает, чего вам нужно??? Вселенная не занимается анализом тайных желаний Буратино, она ожидает сигнала и инструкций к действию.

Вселенная как раз НЕ ЭМОЦИОНАЛЬНА, в ней нет жалости, есть только разумное рациональное.

Вселенная — это пошивочный цех, что будем Шить — Жить.

Эмоционируете конкретно ВЫ, и вам так положено по дизайну и по уставу, чтобы стать счастливым!

Начните себе писать каждое утро ВАШИ ЖЕЛАНИЯ в блокноте, и очень скоро вы обнаружите, что у вас прояснится в голове и некоторые желания окажутся на самом деле ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЖЕЛАНИЕМ, написанным разными способами!

Поймите для себя ЧЕГО ЖЕ ВЫ ХОТИТЕ на самом деле! ВЫ, именно вы, не ваши родители, не ваши мужья или жены, не общество с его установками. ЧЕГО ХОТИТЕ именно вы?

То, чего хотите именно вы, БУДЕТ ВАС ВДОХНОВЛЯТЬ на подвиги! А то, что НЕ ВАШЕ, но НАВЯЗАНО ВАМ, всегда будет вызывать натянутость за уши и отсутствие легкости внутри. Из под палки, и без вдохновения.

5. «НУ ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ? У МЕНЯ НЕТ ДЕНЕГ, ВРЕМЕНИ, СИЛ…» ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ТО, ЧТО 100% ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! ВСЕГДА начинайте именно с этого! ВЫ 100 % можете контролировать ТОЛЬКО СЕБЯ! Делайте то, что у вас получается и зависит только от вас! Это принесет результат и вы поздравите себя с первой победой, а это чувство безумно важно для дальнейшего осуществления вашей мечты!

Победа! Сладкое осознание своего могущества! Делайте все, что в ваших силах и полностью под вашим контролем! Это первое условие исполнения желания! Далее все побежит по инерции, как снежный ком!

Не накручивайте себе последовательность событий, которые выглядят как МАТРЕШКА, где каждое условие подразумевает выполнение другого условия, а то в свою очередь еще одного условия, и так вы получите условие в условии.

Если при этом основная масса условий будет полностью зависеть от других людей, то выполнение вашей мечты ставиться под очень большое сомнение, ибо вы себе создали невыполнимые условия! Не ставьте себя в зависимость от других людей насколько это возможно!

Если к зависимости от людей прибавляется и мерзкая зависимость от денег, то вы себе расставили КАПКАН! Эта комбинация заведомо ловушка, особенно если речь идет о заветной мечте, на которую уйдет заведомо много лет, сил, и усилий!

Уже сегодня начинайте делать ВСЕ, что зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! Фокусируйте свое внимание на достижении результата! Энергия течет туда, куда направлено ВАШЕ ВНИМАНИЕ И ВАШИ ЧУВСТВА!

Каждый раз, когда вы искусственно создаете условие, которое вообще не зависит от вас, вы создаете себе головную боль и проблему. «Ах, я хочу поехать на курорт, но мне нужны деньги, а я работаю уборщицей в детском саду». Вот вам и проблема… Все, что последовало ПОСЛЕ слова «курорт» по волшебству превратилось в ПРИОРИТЕТ номер один, а собственно желание — в приоритет номер 2!

При всем прочем, предвкушать поездку тот человек не будет, но будет сильно париться мыслями о деньгах, которые вызовут в нем огорчение и отчаяние.Ну а дальше вы, думаю, уже догадались сами.

Я тоже в свое время совершила ошибку в виде матрешки условий, и в результате потеряла годы жизни. И это при том, что если бы я вела себя всегда точно так же, то я бы никогда не переехала в Америку, никогда бы не получила совершенно новую машину в подарок, никогда бы…

Aх, сколько у меня таких невероятных историй!

Когда я проанализировала их, то поняла, что во всех тех случаях я не сомневалась и даже не думала о том, КАК Я ПОЛУЧУ желаемое. Я ПРОСТО ХОТЕЛА, не ожидала, не ждала, не парилась, мечтала и жила себе дальше. Теперь я понимаю, что во всем виновата сама, но теперь я могу научить других поступать иначе!

Запомните еще и следующее: когда вы принимаете правильное решение, всё начинает нестись с сумасшедшей скоростью К ВАМ, а не от вас.

Когда вы на верном пути, перед вами начинают открываться двери, одна за другой. А когда вы делаете что-то неправильно, двери начинают перед вами закрываться в таком же порядке.

Неконкретность ваших желаний есть такой же враг. «Я хочу заниматься музыкой!»,- сказала однажды Лола… в 5 лет. Простите, но то, что простительно 5 летнему малышу, непростительно взрослому человеку!

А конкретнее ЧТО ИМЕННО Лола ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ? А ЛОЛА хочет ВСЁ! А ЕЩЕ КОНКРЕТНЕЕ можно? А вот тут и была загвоздка! Оказалось, что такой профессии просто еще не существует, и пришлось разложить свое желание на составляющие. Дальше была еще заморочка, но об этом я напишу однажды в мемуарах…ахаха.

Надеюсь, вы узнаете себя в моем рассказе и начнете вытягивать себя за волосы из болота, созданного вами самими же, подобно барону Мюнхаузену!

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