Если вы продолжите адаптироваться, вы рискуете «умереть»

«Если вы возьмете жабу, поместите ее в кастрюлю с водой и поднесете к огню, вы увидите кое-что интересное: жаба приспосабливается к температуре воды, остается внутри и продолжает адаптироваться к повышению температуры.

Но когда вода достигает точки кипения, жаба, которая хотела бы выпрыгнуть из кастрюли, не может, потому что она слишком слаба и устала от усилий, которые она приложила, чтобы приспособиться к температуре.

Некоторые скажут, что жабу убила кипящая вода … на самом деле жабу убила неспособность решить, КОГДА прыгать.