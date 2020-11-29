«Если вы возьмете жабу, поместите ее в кастрюлю с водой и поднесете к огню, вы увидите кое-что интересное: жаба приспосабливается к температуре воды, остается внутри и продолжает адаптироваться к повышению температуры.
Но когда вода достигает точки кипения, жаба, которая хотела бы выпрыгнуть из кастрюли, не может, потому что она слишком слаба и устала от усилий, которые она приложила, чтобы приспособиться к температуре.
Некоторые скажут, что жабу убила кипящая вода … на самом деле жабу убила неспособность решить, КОГДА прыгать.
Так что прекратите «приспосабливаться» к неправильным ситуациям, жестоким отношениям, паразитическим друзьям и многим другим вещам, которые «заводят вас».
Если вы продолжите адаптироваться, вы рискуете «умереть» внутри.
«Прыгай, пока можешь!»