ДВА СЕКРЕТНЫХ СЛОВА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТ РЕАЛЬНОСТЬ

Справедливости ради надо заметить, что многие из нас пользуются подобными установками неосознанно, однако, если Вы будете делать это намеренно, получите лучший результат.
Эти два слова «Позволяю!» и «Отменяю!».
Суть работы с ними сводится к следующему:
Вы произносите то, что хотите получить, а в конце добавляете: «Позволяю!»
Например: «Сегодня со мной произойдет чудо. Позволяю!»
Затем не забудьте добавить: «Все препятствия отменяю».
Это может показаться слишком просто, но попробуйте и Вы увидите результат.
В этой практике есть один важный нюанс: говорите о событиях уверенно, не торгуйтесь и не просите. Возьмите ответственность за то, что с Вами происходит в свои руки!
Надо добавить, что чем дольше Вы применяете технику, тем «весомей» становятся происходящие с Вами чудеса!

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