Справедливости ради надо заметить, что многие из нас пользуются подобными установками неосознанно, однако, если Вы будете делать это намеренно, получите лучший результат.
Эти два слова «Позволяю!» и «Отменяю!».
Суть работы с ними сводится к следующему:
Вы произносите то, что хотите получить, а в конце добавляете: «Позволяю!»
Например: «Сегодня со мной произойдет чудо. Позволяю!»
Затем не забудьте добавить: «Все препятствия отменяю».
Это может показаться слишком просто, но попробуйте и Вы увидите результат.
В этой практике есть один важный нюанс: говорите о событиях уверенно, не торгуйтесь и не просите. Возьмите ответственность за то, что с Вами происходит в свои руки!
Надо добавить, что чем дольше Вы применяете технику, тем «весомей» становятся происходящие с Вами чудеса!
ДВА СЕКРЕТНЫХ СЛОВА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТ РЕАЛЬНОСТЬ
Справедливости ради надо заметить, что многие из нас пользуются подобными установками неосознанно, однако, если Вы будете делать это намеренно, получите лучший результат.