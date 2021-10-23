Последний гражданин СССР: человек, которого «забыли» в космосе

Космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию Мир 18 мая 1991 года вместе с другими членами экипажа. Он должен был вернуться через пять месяцев на Землю, но… вернулся только 25 марта 1992 года. Он наблюдал из космоса, как разваливался Советский Союз. Крикалев полетел как советский космонавт, а вернулся как последний гражданин СССР…

Пока он был в космосе его родина распалась. Он вынужденно установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Пока в Москве шел переворот, станция «МИР» продолжала вращаться вокруг Земли.

Станция стала его домом и последним кусочком СССР. Четыре месяца назад СССР отправил в его космос с советского Байконура. Его миссия была рассчитана на пять месяцев. На большее его не готовили. Развал страны нанес огромный удар по космической отрасли. Сергею сказали, что для его возврата у страны отсутствуют деньги. ЦУП попросил его задержаться как можно дольше на станции.