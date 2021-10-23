10 вещей, которые повысят уровень энергетических вибраций вашего дома

В одном доме дышится легко, там вы расслабляетесь и туда хочется возвращаться. А в другом, наоборот, все давит и гнетет, вы не чувствуете себя спокойно… От энергетики дома во многом зависит наше самочувствие и благосостояние. Попробуйте повысить уровень вибраций окружающего пространства, сделав его по-настоящему гармоничным.

Возьмите на вооружение несколько простых способов улучшить энергетику вашего дома:

Аромат шалфея способствует ментальному и физическому благосостоянию. Его запах отлично расслабляет и одновременно поглощает негативную энергию. Очень важно не загромождать свой дом ненужными вещами. От накопленного хлама может быть очень трудно избавиться. Но относитесь к этому как поиску для всех этих вещей нового дома, где они действительно нужны. Лампы из гималайской соли имеют не только эстетичный вид, но и эффективно очищают помещение от неприятных запахов. А еще эти лампы излучают отрицательно заряженные ионы, тем самым замещая ионы позитивные и поддерживая баланс. Пойте во время работы. Чтобы петь в собственном доме, вовсе не нужно быть оперным певцом. Просто напевайте то, что поднимает вам настроение, когда занимаетесь домашними делами. Медитация в собственном доме хорошо расслабляет и очищает физическое пространство. У разных эфирных масел разные свойства. Выберите те, которые лучше всего подойдут для вашего дома. Выращивание в доме растений не только поднимает ваш дух, но и помогает поддерживать чистоту воздуха. Ароматические свечи благотворно влияют на ваши органы обоняния и психическое состояние. Вы можете выбрать любой из множества доступных вариантов. С помощью цвета и запаха цветы тоже способствуют усилению вибраций. Это, несомненно, лучшее дополнение любого интерьера. Впустите свет. Не делайте комнаты унылыми, опустив жалюзи. Естественный свет – это лучший способ поднять настроение и повысить уровень вибраций вашего дома.

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