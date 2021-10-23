Симеон Афонский: Самый бедный человек тот, кто любит деньги больше всего

Монах Симеон Афонский — подвижник на Святой Горе Афон. На самом деле его зовут Симон (Безкровный), а литературный псевдоним «Симеон» он использует в память о своем отце — тоже афонском подвижнике. Книги Симеона Афонского охотно издают, читают, цитируют. Они адаптированы к менталитету современного человека, изложены простым и понятным языком, но несут глубочайший смысл. Вот, например, один из фрагментов:

1. Какое умение самое редкое? — Умение отдавать.

2. Какое умение самое лучшее? — Умение прощать.