Симеон Афонский: Самый бедный человек тот, кто любит деньги больше всего

Монах Симеон Афонский — подвижник на Святой Горе Афон. На самом деле его зовут Симон (Безкровный), а литературный псевдоним «Симеон» он использует в память о своем отце — тоже афонском подвижнике. Книги Симеона Афонского охотно издают, читают, цитируют. Они адаптированы к менталитету современного человека, изложены простым и понятным языком, но несут глубочайший смысл. Вот, например, один из фрагментов:
1. Какое умение самое редкое? — Умение отдавать.
2. Какое умение самое лучшее? — Умение прощать.
3. Какое умение самое тяжелое? — Умение молчать.
4. Какое умение самое важное? — Умение спрашивать.
5. Какое умение самое нужное? — Умение слушать.
6. Какая привычка самая неприятная? — Тщеславие.
7. Какая привычка самая вредная? — Болтливость.
8. Какой человек самый сильный? — Который способен понять Истину.
9. Какой человек самый слабый? — Который считает себя сильным.
10. Какой человек самый умный? — Который следит за своим сердцем.
11. Какая зависимость самая опасная? — Зависимость от своего тела.
12. Какой человек самый бедный? — Который больше всего любит деньги.
13. Какой человек ближе всех к Богу? — Милосердный.
14. Чем противостоять беде? — Радостью.
15. Чем противостоять страданию? — Терпением.
16. Какой признак здоровой души? — Вера.
17. Какой признак больной души? — Безнадежность.
18. Какой признак неправильного действия? — Раздражение.
19. Какой признак хороших поступков? — Мир в душе.
20. Какой человек никогда не умрет? — Тот, что любит других.