Самосбывающееся пророчество: волшебство без магии

Самым первым термином из социальной психологии, с которым я познакомился, было «самосбывающееся пророчество». Я встретил его в книге советского психолога Якова Львовича Коломинского, которую нашёл на чердаке.

Там был описан эксперимент со школьниками — команда психологов протестировала несколько классов в Минске и показала учителям результаты тестов. Из них следовало, что некоторые двоечники очень одарённые, и очень странно, что они учатся плохо. Через полгода психологи снова пришли в школу и оказалось, что все эти двоечники и двоечницы стали учиться на «хорошо» и «отлично». При чём оценки были настоящие, заработанные честно.

Как вы понимаете, психологи никого не тестировали, а в случайном порядке выбрали несколько человек и придумали им одарённость. Дальше справились сами учителя.

Не исключено, что именно это волшебство и побудило меня задуматься о поступлении на психологический факультет (самое забавное, что Яков Львович Коломинский был там научным руководителем и мне посчастливилось побывать на его лекциях).

Кстати сказать, эксперимент со школьниками/студентами в разном виде воспроизводили в разных странах. Например, в 2018 году вышло исследование голландских психологов, изучавших преподавателей и студентов. Оказалось, что «ожидания преподавателей были умеренно, но положительно связаны с внутренней мотивацией и вовлеченностью студентов, а отрицательно — с демотивацией» [1].

В общем, чего учитель ждёт от ученика — то и получает. Чистой воды самосбывающееся пророчество.

Что такое «Самосбывающееся пророчество»?

Если брать чеканную формулировку, то самосбывающееся пророчество — это ожидания, которые побуждают человека к действиям, превращающим эти ожидания в реальность. Например, инвесторы (по крайней мере, китайские) очень часто ожидают изменений в курсах акции и, конечно, его и создают. Стоит кому-то, например, начать распродажу акций, которую все ожидали, то остальные подтягиваются следом [2].

В другом исследовании проверялось влияние ожиданий на общение онлайн. Сначала экспериментаторы определили, кто из испытуемых положительно относится к общению в интернете, а кто — не очень. Потом и тем, и другим предложили пообщаться в онлайн с незнакомцами. Оказалось, что те, кто положительно относились к общению в интернете, вели себя более открыто и оказывали больше социальной поддержки. И, как результат, их общение онлайн радовало больше и доставляло больше удовольствия. Пророчество «В интернете классно общаться» самосбылось [3].

Ещё одно интересное исследование показало — легко самосбывается пророчество «Представители национального меньшинства ленивые и нерадивые работники». Исследователи проанализировали работу французских кассиров, и заметили, что ожидания руководителей однозначно влияют на работу кассиров. Когда руководитель считает кассиров-арабов ленивым и нерасторопным, то: «они чаще отсутствуют, тратят на работу меньше времени, обрабатывают покупки медленнее и увеличивают временные промежутки между клиентами».

Но когда на смену выходят другие руководители, относящиеся ко всем сотрудникам одинаково, оказывается, что «представители меньшинств работают значительно лучше, чем работники из числа большинства» [4].

Очень любопытна роль самосбывающегося пророчества в коррупции. На материале Коста-Рики исследователи установили — люди предлагают решить вопрос взяткой чаще, если верят, что все вокруг тоже дают взятки. Половине испытуемых сообщали, что число костариканцев, ставших свидетелями коррупции, выросло. И что вы думаете? Получившие такую информациию, охотнее предлагали взятку подставному полицейскому. Представление о том, что «все вокруг дают взятки» стало самосбывающимся пророчеством [5].

На эту тему есть ещё много шикарных исследований. Вот — россыпью (просто реально жалко не рассказать о них, хотя бы предельно сжато).

Люди, которые считают, будто в старости им не с кем будет общаться, действительно чаще оставались одиноки, и это не зависело от социально-демографических обстоятельств. А люди, которые считали, что в старости они по-прежнему будут находить себе друзей-приятелей целый мешок, действительно находили их чаще [6].

Люди, испытывавшие сексуальный интерес к своим друзьям противоположного пола, думали, что на той стороне интерес ещё выше, особенно если считали себя очень выгодной партией. В итоге они начинали вести себя так, что их дружба плавно перерастала в романтическую связь [7].

Люди среднего возраста (50 лет и старше), которые думаю, что в старости они будут ходить медленнее, уже через два года действительно ходили медленнее. Пророчество самосбылось [8].

Мужчины, по разному строили разговор с женщинами по телефону, когда им показывали фото красивой женщины и фото женщины средней привлекательности. Причём эта манера разговора так влияла на женщин, что впоследствии наблюдатели безошибочно угадывали, где именно мужчина считал женщину красивой. Почему? Потому что женщины, которых мужчины считали красавицами «стали вести себя дружелюбно, мило и общительно» по сравнению с женщинами, которых мужчины считали непривлекательными [9].

Как видите, самосбывающееся пророчество — это волшебство. Безо всякой магии, конечно, но всё равно волшебство. Мы своими действиями оправдываем собственные ожидания и потом искренне верим, что оно так получилось само. Ну не чудо ли?

Ограничения и пределы

Однако есть резонный вопрос — а всегда ли это волшебство действует? Ответ очевиден — ну конечно не всегда. Например, если люди думают, что у них случится внутримозговое кровоизлияние, то это никак не влияет на вероятность этого события [10].

А всё потому, что самосбывающееся пророчество работает только тогда, когда а) человек с этими ожиданиями может управлять взаимодействием и б) второй участник взаимодействия подчиняется этому управлению [11, 12].

Скажем, преподаватель или старший кассир может управлять взаимодействием (то есть он определяет, что сейчас будет). А студент/школьник или подчинённый обычно подчиняется этому.

Если же человек не хочет подчиняться, если он не ведёт себя так, как от него ожидается, то самосбывающееся пророчество не сбудется.

Ровно то же самое и с самим человеком — скоростью ходьбы вполне можно управлять и если человек думает, что старик просто обязан ходить медленно, он так и будет ходить. Но если он решит, что ему нравится скорость повыше — он будет ходить быстрее, ведь он может управлять скоростью.

А вот кровоизлиянием в мозг управлять нельзя. Поэтому самосбывающееся пророчество на него не влияет. Равно как не влияет оно на другие болезни — мы не можем ими управлять, увы или ура.

Так что пусть самосбывающееся пророчество и является волшебством без магии, проявляется оно, всё-таки, достаточно редко.

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