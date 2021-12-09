После смерти Владимира Высоцкого остались большие долги…

Владимир Высоцкий при жизни был стержнем, вокруг которого строилось все остальное пространство — театр, друзья, дети, Марина… С его смертью все стало рушиться, и чаще всего со скандалами, судами, грязью незаслуженных обвинений и обид. Сразу после смерти друзьям и родственникам пришлось решать жизненные вопросы, нерешенные самим Высоцким и возникшие в связи со смертью.

После смерти Высоцкого остались большие долги. Обязательства по расчету с кредиторами взял на себя Артур Макаров, киносценарист и писатель. Марина Влади выписала на него доверенность, и тот, продав автомобили Владимира Семеновича, отдал деньги.

Артур Макаров: «После смерти Владимира Семеновича остались его долги друзьям, товарищам и знакомым. Продав обе машины, я выплатил их, и все друзья, товарищи и знакомые — в том числе и Э. Володарский — эти выплаты приняли. Один друг, мало того, что я ему заплатил то, что Володя был ему должен, — 5000, по-моему, — так он прислал своего адъютанта: «Артур Сергеевич, Вадим забыл, что 700 рублей как-то Володе давал». Лишь скульптор Зураб Церетели отказался получить долг в пять тысяч рублей, заметив при этом, что в Грузии, если умирает друг, то в его семью деньги несут, а не выносят».