Почему время сжимается и что стоит делать в тревожные времена

Замедляйте время… Способов это сделать много и они всегда доступны…

Тревога пожирает время. Вот чем опасна тревога. Она нужна. Она помогает спастись, быть настороже, сконцентрировать внимание и быть в боевой готовности, это бесспорно.

Но вы заметили, что со временем стало что-то происходить? С нашим субъективным временем, с ощущением времени? День проходит очень быстро, за ним мелькает другой день, потом ещё и ещё… События сменяются другими событиями, вроде все как обычно, — но в ускоренном кино. Времени стало не хватать. Наступило утро. И вот уже вечер, ах, нет, это уже ночь!

И вроде ничего катастрофического не происходит. Никаких глобальных мрачных событий или перемен, но времени не хватает. Оно стремительно течёт, утекает сквозь пальцы…

Это тревога его пожирает и ускоряет. Даже если тревогу не осознаёшь до конца. Даже если все идёт по заведённому распорядку, по расписанию, — скорость времени увеличивается. Как в поезде, который едет в темном тоннеле. В тоннеле тревоги.

Многие за последнее время постарели, сильно постарели. Хотя не болели, работали, жили размеренной жизнью. Но личное время ускорилось — об этом тоже многие говорят. Это общая тревога пожирает наше личное время, ускоряет его. И ожидание исхода ситуации. И ощущение беспомощности — ситуация от нас не зависит. Непонятно, что делать.

Время драгоценно, это и есть наша жизнь. И надо замедлить своё личное время всеми доступными способами. Обстоятельства переменятся, но можно выйти из «машины времени» седым стариком. Или не выйти вовсе.

Прекратите поглощать тревожные и мрачные новости. Вы заметили, как они притягивают внимание и отнимают время, как от одной опасной информации переходишь к другой, к третьей?.. Узнали главное за день — и достаточно. Останавливайте себя, переключайтесь на полезное и конструктивное.

Не гадайте, чем все кончится. Как угодно Творцу, так и кончится, говорят верующие люди. Есть Замысел. И от нас зависит только наше личное поведение. Ведите себя так, чтобы не стыдиться потом своих слов и поступков, вот и все. Опасные и тревожные времена пройдут. А наши слова и поступки останутся с нами. И отвечать за них придётся нам.

Действуйте. Когда сидишь и читаешь мрачное и пугающее, когда бездеятельно думаешь о плохом, ничего не предпринимая, время утекает стремительно. Сжимается, как шагреневая кожа.

Делайте то, что важно и нужно для вашего будущего; для хорошего будущего. Учитесь. Ремонт начните. Займитесь фигурой и весом. Выучите язык. Откройте свой блог в сети. Кажется, это пожрет ещё больше времени!

Нет. Вы удивитесь, но время удлинится. Его станет больше. Оно перестанет сгорать в пламени тревоги с такой скоростью.

И найдите время для приятных занятий. Сделайте массаж мужу или ребёнку. Идите в парк погулять в тишине. Поиграйте с котом, не кричите: «у меня времени нет!». Пирог испеките. Время есть. Это его пожирают лангольеры тревоги, прогнать их непросто, но можно — вот этими простыми действиями.

И ещё одно продлевает время: искусство. Красота побеждает деструкцию и Хаос, изгоняет тёмных сущностей. Посмотрите на прекрасные картины, прочитайте добрую старую книгу, полюбуйтесь на архитектуру старинного здания… Остановитесь и полюбуйтесь.

Замедляйте время всеми доступными способами, чтобы выйти потом, когда все кончится, здоровым и крепким. Преодолеть стремительное течение и насладиться спокойной гладью воды — вот наша задача. Берегите себя. И удерживайтесь своё время. Чтобы продлились дни вашей жизни на земле…

Автор: Анна Кирьянова