Интересные археологические находки 2021 года

Открытием, которое больше всего потрясло общественность, стал знак раба, найденный в Южной Каролине. А помощью такого жетона можно было выяснить, кому принадлежит раб, какая у него специальность. Также наличие знака означало, что хозяин отпустил свою собственность работать не территории города. Об этом и других выдающихся находках сообщает журнал Archeology Magazine.
Бирка раба
Небольшой знак раба с выгравированной надписью «1853», был обнаружен в Чарльстоне, Южная Каролина в 2021 году. Квадратная медная бирка служила своего рода разрешением, позволяя слуге работать в городе и вдали от своего владельца, который платил от 10 до 35 долларов за бирку. Известно, что Чарльстон был единственным местом в США, где выдавалось разрешение на работу, что сделало артефакт очень редкой находкой.
Бирка раба
Бирка была найдена на территории Чарльстонского колледжа, что говорит о том, что слуга потерял разрешение, когда работал над постройкой здания, законченного в 1785 году.
Невольничьи бирки появились в США в XVIII веке и использовались до 1865 года.
Обычно на них проставлялась печать с датой, родом занятий раба и регистрационным номером. Это использовалось как доказательство того, что владелец порабощенного человека разрешил ему работать на кого-то еще и за пределами имения владельца.
Золотой город Египта
На территории Луксора был найден самой большой из известных древнеегипетских городов. Под слоем песка ученые обнаружили пекарни, мастерские и захоронения животных и людей, а также драгоценности, горшки и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.
Луксор.
Первоначально ученые намеревалась найти Храм Погребения Тутанхамона, но они наткнулись на нечто гораздо большее. Бетси Брайан, профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, сказала: «Находка этого затерянного города — второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона».
Следы в Нью-Мексико
Еще одно важное открытие – следы древних людей, обнаруженные в сентябре в Нью-Мексико. Отпечатки возрастом 23000 лет были обнаружены британскими и американскими археологами на дне высохшего озера в национальном парке Уайт-Сэндс.
Отпечатки в национальном парке Уайт-Сэндс
По словам исследователей, отпечатки, дают представление о том, какой была жизнь в эпоху верхнего палеолита, которая началась около 40 000 лет назад. Большинство следов оставили подростки и маленькие дети. Однако здесь нашлись редкие следы взрослых людей, и отпечатки ног мамонтов, гигантских наземных ленивцев и ужасных волков.
Самые старые произведения искусства в мире
Самые старые произведения искусства в мире представляют собой последовательность из пяти рук и следов, которым, по мнению ученых, около 226 000 лет. Эти узоры, обнаруженные на скалистых выступах в Кесанге еще в 2018 году, как минимум в три-четыре раза старше наскальных рисунков Франции, Индонезии и Испании.
Древнейшие инструменты
Костный инструмент.
Инструменты для обработки кожи, найденные в пещере Контребандье у атлантического побережья Марокко, сделаны из костей животных и имеют форму, удобную для человеческой руки. Археологи считают, что инструменты были сделаны из ребер животных, живших в период от 120 000 до 90 000 лет назад.
Карта Европы бронзового века
Карта бронзового века — это массивный камень, который был обнаружен во Франции в апреле, и считается старейшей картой Европы. Группа французских ученых определила, что отметки на карту были нанесены 4000 лет назад и изображают область в Западной Бретани, во Франции.
Отпечатки в национальном парке Уайт-Сэндс
Братское захоронение крестоносцев
И самое страшное открытие года – две братские могилы 25 крестоносцев, убитых XIII века на Святой Земле, найденные в Ливане. Характер ранений, обнаруженных на останках, предполагает, что солдаты погибли от ударов мечей, булав и стрел. А судя по обугленным следам на некоторых костях, после гибели их пытались сжечь.