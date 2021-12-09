Интересные археологические находки 2021 года

Открытием, которое больше всего потрясло общественность, стал знак раба, найденный в Южной Каролине. А помощью такого жетона можно было выяснить, кому принадлежит раб, какая у него специальность. Также наличие знака означало, что хозяин отпустил свою собственность работать не территории города. Об этом и других выдающихся находках сообщает журнал Archeology Magazine.

Бирка раба

Небольшой знак раба с выгравированной надписью «1853», был обнаружен в Чарльстоне, Южная Каролина в 2021 году. Квадратная медная бирка служила своего рода разрешением, позволяя слуге работать в городе и вдали от своего владельца, который платил от 10 до 35 долларов за бирку. Известно, что Чарльстон был единственным местом в США, где выдавалось разрешение на работу, что сделало артефакт очень редкой находкой.

Бирка раба

Бирка была найдена на территории Чарльстонского колледжа, что говорит о том, что слуга потерял разрешение, когда работал над постройкой здания, законченного в 1785 году.

Невольничьи бирки появились в США в XVIII веке и использовались до 1865 года.

Обычно на них проставлялась печать с датой, родом занятий раба и регистрационным номером. Это использовалось как доказательство того, что владелец порабощенного человека разрешил ему работать на кого-то еще и за пределами имения владельца.

Золотой город Египта

На территории Луксора был найден самой большой из известных древнеегипетских городов. Под слоем песка ученые обнаружили пекарни, мастерские и захоронения животных и людей, а также драгоценности, горшки и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

Луксор.

Первоначально ученые намеревалась найти Храм Погребения Тутанхамона, но они наткнулись на нечто гораздо большее. Бетси Брайан, профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, сказала: «Находка этого затерянного города — второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона».

Следы в Нью-Мексико

Еще одно важное открытие – следы древних людей, обнаруженные в сентябре в Нью-Мексико. Отпечатки возрастом 23000 лет были обнаружены британскими и американскими археологами на дне высохшего озера в национальном парке Уайт-Сэндс.

Отпечатки в национальном парке Уайт-Сэндс

По словам исследователей, отпечатки, дают представление о том, какой была жизнь в эпоху верхнего палеолита, которая началась около 40 000 лет назад. Большинство следов оставили подростки и маленькие дети. Однако здесь нашлись редкие следы взрослых людей, и отпечатки ног мамонтов, гигантских наземных ленивцев и ужасных волков.

Самые старые произведения искусства в мире

Самые старые произведения искусства в мире представляют собой последовательность из пяти рук и следов, которым, по мнению ученых, около 226 000 лет. Эти узоры, обнаруженные на скалистых выступах в Кесанге еще в 2018 году, как минимум в три-четыре раза старше наскальных рисунков Франции, Индонезии и Испании.

Древнейшие инструменты

Костный инструмент.

Инструменты для обработки кожи, найденные в пещере Контребандье у атлантического побережья Марокко, сделаны из костей животных и имеют форму, удобную для человеческой руки. Археологи считают, что инструменты были сделаны из ребер животных, живших в период от 120 000 до 90 000 лет назад.

Карта Европы бронзового века

Карта бронзового века — это массивный камень, который был обнаружен во Франции в апреле, и считается старейшей картой Европы. Группа французских ученых определила, что отметки на карту были нанесены 4000 лет назад и изображают область в Западной Бретани, во Франции.

Отпечатки в национальном парке Уайт-Сэндс

Братское захоронение крестоносцев

И самое страшное открытие года – две братские могилы 25 крестоносцев, убитых XIII века на Святой Земле, найденные в Ливане. Характер ранений, обнаруженных на останках, предполагает, что солдаты погибли от ударов мечей, булав и стрел. А судя по обугленным следам на некоторых костях, после гибели их пытались сжечь.

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