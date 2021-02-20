Мистики тысячелетиями верили в существование на нашей планете порталов в другие миры. Где-то, как повествуют легенды, существуют мистические врата, которые ведут в параллельные измерения. Через эти врата сущности из других реальностей могут попадать в пространство людей. Как считают некоторые мистики, галлюцинации безумцев — вовсе не не то, чего не существует. Безумцы, скорее, видят именно эти параллельные реальности, которые далеко не каждый способен увидеть, сохранив здоровый рассудок.
Нередко порталы в другие миры ассоциируют с природными объектами: горами, разломами, вулканами. Леса и болота также относят к местности искривленного пространства. Характер места, в котором находится портал, во многом определяет качество мира, в который он ведет. Порталы гор и вершин – врата к высшему миру. Пещеры – врата в мир мертвых. Леса и болота – магические порталы миры природных духов и магии стихий.
Врата Богов, Перу
Другого качества порталы находят в архитектуре древности. Такими, например, являются Врата Богов в Перу, которые по преданию ведут из мира людей в божественный мир.
Врата Богов имеют тайных служителей, которые чтут и берегут это место. Они рассказывают о том, что это место – наследие цивилизации Инков. Раньше, как утверждают хранители портала, через эти врата самые отважные и достойные дети человечества совершали свой переход в высшие сферы, где обретали бессмертие.
Звездные врата Абу Гураб, Египет
Другой портал в другие миры расположен в Египте, на берегу Абусирского озера. Абу Гураб – это храм солнечного бога Ра. Его главный элемент – платформа из алебастра, в центре которой расположен обелиск. Особенно поражают воображение ученых 9 идеально высеченных алебастровых чаш, предназначение которых неизвестно. Технологии, с помощью которых был создан этот портал, до сих пор остаются загадкой для современной цивилизации.
Портал на дне озера Мичиган
Еще один древний портал в другой мир был найден на глубине 12 метров на дне озера Мичиган. Возраст этого каменного сооружения оценивают в 9000 лет, и он чем-то напоминает широко известный Стоунхендж в Великобритании. Надо сказать, в районе, где расположены эти мистические врата, периодически наблюдаются загадочные исчезновения людей, морских судов и самолетов. Самый известный случай – история самолета DC-4, который, пролетая над озером, внезапно исчез с радаров, и впоследствии, так и не был найден.
Вода — портал в иные реальности
Маги и эзотерики также убеждены: функцию портала могут выполнять и другие объекты, обладающие особым смыслом в системе тайнознания. В первую очередь, роль магического портала в магии выполняет вода, благодаря своей проводимости и мистическому свойству записывать и хранить информацию. Чаша с водой – частый атрибут магических ритуалов, ведь водный элемент – стихия астрального мира, ближайшего мира к земной сфере, который плотно населен всевозможными астральными жителями.
Зеркало — врата в другой мир
Еще одним предметом, который часто в магии выполняет роль портала, является зеркало. Провидцы с давних времен всматриваются в его поверхность с целью разглядеть будущее, получить ответы на вопросы, выудить из потусторонней реальности нужную информацию. В учении Феншуй одним из мощнейших магических атрибутов является зеркало Багуа, способное поглощать и продуцировать энергию.
Зеркало Багуа заключено в восьмиугольную раму и имеет неровную поверхность. Вогнутое зеркало поглощает негативную энергию и ничего не выпускает наружу. Но выпуклое зеркало имеет обратное действие и потому может также служить проводником, через который в земной мир могут проникать не только положительные, но и злые, разрушительные вибрации.
Арканы Таро — ключи от параллельных миров
Мистик 20 века, Артур Уэйт – создатель авторской колоды Таро, которая и по сегодняшний день популярна среди эзотериков. Уэйт утверждал, что каждый Аркан колоды – это дверь в другое измерение, каждый из которых обращается к глубочайшим слоям души. Каждую карту Уэйт наполнил символикой, способной пробуждать в сознании состояния, помогающие путешествовать по мирам. Всего в колоде 78 карт, которые являются ключами соответственно к 78 вратам в один из 78 миров. Этой колодой с успехом пользуются мистические искатели, а главным способом погружения в каждый отдельный мир является созерцание и визуализация.
Как видим, порталы в другие миры часто расположены в непосредственной близости к миру людей. Но мистики предупреждают: любой магический предмет в неумелых руках может нести большую опасность для обладателя. Эксперименты с порталами могут оказаться опасными для неподготовленных практиков, потому будьте бдительны и самокритичны в ваших магических опытах. Помните: праздное любопытство в магии всегда наказуемо.
Благодарим за внимание! И удачи вам на пути!