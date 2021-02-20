Мистики тысячелетиями верили в существование на нашей планете порталов в другие миры. Где-то, как повествуют легенды, существуют мистические врата, которые ведут в параллельные измерения. Через эти врата сущности из других реальностей могут попадать в пространство людей. Как считают некоторые мистики, галлюцинации безумцев — вовсе не не то, чего не существует. Безумцы, скорее, видят именно эти параллельные реальности, которые далеко не каждый способен увидеть, сохранив здоровый рассудок.

Нередко порталы в другие миры ассоциируют с природными объектами: горами, разломами, вулканами. Леса и болота также относят к местности искривленного пространства. Характер места, в котором находится портал, во многом определяет качество мира, в который он ведет. Порталы гор и вершин – врата к высшему миру. Пещеры – врата в мир мертвых. Леса и болота – магические порталы миры природных духов и магии стихий.

Врата Богов, Перу

Другого качества порталы находят в архитектуре древности. Такими, например, являются Врата Богов в Перу, которые по преданию ведут из мира людей в божественный мир.