Денежный лунный календарь на март 2021 года

Луна влияет на все сферы нашей жизни, включая финансы и работу. Астрологи рассказали, каким будет влияние ночного светила в этом направлении в марте. Прогноз экспертов поможет вам сохранить при себе финансовую удачу.
В начале весны важно не только следить за советами астрологов, но и пользоваться шестью секретами богатства, которые помогут выбраться из финансовой ямы. Не так важно, на вашей стороне Луна или нет. Важнее ваш настрой и вера в себя.
1, 2 марта: начнется весна с не самой приятной ноты. Первые понедельник и вторник марта пройдут под управлением убывающей Луны в Весах. Энергия ночного светила будет располагать к безделью и лени. Возможны денежные потери.
3, 4 марта: убывающая Луна в Скорпионе — период расцвета финансовой удачи и интуиции. Это два идеальных дня для принятия важных финансовых решений. Вероятность получения прибыли — максимальная.
5, 6 марта: пока Луна убывает в Стрельце, деловые поездки будут крайне неудачными. С другой стороны, успех ожидает тех, кто 5 и 6 числа будет заниматься планированием дел, работой с документацией.
7, 8 марта: это идеальные дни для работников юридической сферы. Также повезет с деньгами тем, кто занят в сфере услуг. Убывание лунного диска в Козероге — время торговли и починки старых вещей.
9, 10, 11 марта: Водолей — Знак, в котором убывающая Луна становится вестником проблем, связанных с памятью и вниманием. Чтобы не терять деньги, в эти три дня лучше не принимать необдуманных решений.
12, 13 марта: 12 марта — последний день убывания лунного диска. Он пройдет под управлением Рыб, поэтому большие финансовые успехи ждут тех, кто занят в творческой и креативной сферах. 13 число — Новолуние в том же Знаке. Это день, когда лучше не совершать покупок.
14, 15 и 16 марта: первые дни роста пройдут в Знаке Овна. Это самые лучшие дни для активного труда — как физического, так и интеллектуального. Также в эти дни можно совершать дорогостоящие покупки, оформлять кредиты, менять валюту.
17, 18 марта: в эти два дня лучше ограничиться покупками для дома. Пока Луна в Тельце, лучше смотреть в оба — окружающие могут пойти на хитрость и обман ради финансового обогащения.
19, 20, 21 марта: растущая Луна в Близнецах — время большой удачи и финансового успеха для тех, чья работа связана с постоянным общением. Это очень благоприятные дни для консультантов, продавцов, психологов, учителей.
22, 23 марта: это крайне неудачные дни для работы и бизнеса, финансовой активности. Денежные дела лучше перенести на другие дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют в эти два дня не брать деньги в долг, не оформлять кредиты. Рост Луны в Раке — время проблем.
24, 25 марта: астрологи отмечают, что это два самых лучших дня для финансовой активности и работы, связанной с управлением персоналом. Если вы занимаете высокие должности, Луна во Льве поможет более эффективно делегировать полномочия.
26, 27 марта: растущая Луна в Деве — время сомнений и переживаний. Старайтесь не делать шаг назад, отказываясь от мечты. Вы можете пожалеть об этом.
28, 29 марта: 28 число — Полнолуние в Весах. Очень неблагоприятный для финансовой сферы день. 29 марта — первый день убывания в том же Знаке. Это прекрасное время для отдыха.
30, 31 марта: закончится март на позитивной ноте: убывающая Луна в Скорпионе снова поможет в решении финансовых неурядиц. Это отличный день для торговли, покупки подарков для близких.