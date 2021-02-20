Денежный лунный календарь на март 2021 года

Луна влияет на все сферы нашей жизни, включая финансы и работу. Астрологи рассказали, каким будет влияние ночного светила в этом направлении в марте. Прогноз экспертов поможет вам сохранить при себе финансовую удачу.

В начале весны важно не только следить за советами астрологов, но и пользоваться шестью секретами богатства, которые помогут выбраться из финансовой ямы. Не так важно, на вашей стороне Луна или нет. Важнее ваш настрой и вера в себя.

1, 2 марта: начнется весна с не самой приятной ноты. Первые понедельник и вторник марта пройдут под управлением убывающей Луны в Весах. Энергия ночного светила будет располагать к безделью и лени. Возможны денежные потери.