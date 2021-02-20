5 мифов о древних людях, которые оказались неправдой

Как вы представляете себе древних людей? В фильмах нам показывают их как угрюмых громил с тяжелыми дубинками, которые живут в пещерах и сражаются с динозаврами. Все это — ложь, которая уже много лет используется в кино для создания запоминающегося образа. На самом деле, древние люди были не такими, как мы их себе представляем. Например, нет никаких оснований полагать, что наши предки постоянно ходили с дубинками. Ученые склонны считать, что обычно в качестве оружия они использовали копья, топоры и обыкновенные камни. Образ древнего человека с дубинкой в руке был создан еще во времена Средневековья и встречается в европейской мифологии. Давайте рассмотрим самые популярные мифы о древних людях и выясним, как они выглядели и жили на самом деле? Мы даже нашли один из первых рисунков с изображением «типичного» древнего человека.

В большинстве фильмов и мультиков древние люди действительно изображаются с тяжелой дубиной в руке. Они используют ее как во время охоты на хищных зверей, так и просто в качестве опоры при ходьбе. В действительности же веских оснований полагать, что наши предки очень любили дубинки, нет. Судя по останкам внутри пещер, древние люди охотились при помощи копий с каменными наконечниками. Также они могли изготавливать топоры, тоже изготовленные из камня. Все это явно было более эффективным оружием, чем деревянная палка.



Древний человек в представлении художника. Да, тоже с дубинкой

Справедливости ради нужно сказать, что дубины все-таки могли использоваться, просто деревянное оружие за тысячи лет полностью сгнило. Возможно, иногда древние люди давали дубинами грызунов и других мелких животных.

Образ древних людей с дубинками в руках впервые встречается в средневековых мифах. В документах 1200-х годов есть упоминание живущих в лесах «диких людей», которые были покрыты густой шерстью и сражались при помощи тяжелых веток. В таком виде древние люди изображаются до сих пор. Это очень запоминающийся образ, но ничем не подтвержденный.



Древний человек на рисунке 1480–х годов

Древний человек и динозавры

В мультсериале «Флинстоуны» древние люди живут в то же время, что и динозавры. Такую же концепцию можно встретить и в некоторых других фильмах и мультиках. На самом деле это, конечно же, шутка. Ученые уже давно доказали, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, в то время как люди появились 2–3 миллиона лет назад. Так что динозавры и люди совершенно точно не могли пересекаться друг с другом.



Совершенно сказочная картина, где люди катаются верхом на динозаврах

Но некоторым людям этого не понять. До сих пор встречаются сторонники теорий заговора, которые уверены, что люди и динозавры жили в одно и то же время. Теории гласят, что динозавры жили сотни миллионов лет и люди, встречаясь с ними, придумывали сказки про драконов и других существ.

Древние люди и пещеры

Древних людей часто называют «пещерными». Их останки действительно часто обнаруживаются внутри пещер, но это не значит, что они там постоянно жили. В большинстве своем, в таких местах часто гуляет ветер, там сыро и могут прятаться опасные звери. Если древние люди и жили в пещерах, точно не во всех. Большинство из них вело кочевой образ жизни, потому что им было необходимо искать пищу. Археологи находят скелеты древних людей в пещерах только потому, что туда не попадают капли дождя и у останков больше шансов уцелеть.



Некоторые древние люди действительно жили в пещерах. Но не все и не долго

Здоровье древних людей

На рисунках древние люди изображаются как мускулистые мужчины и женщины. И, судя по этим изображениям, они действительно могли таскать с собой тяжелые дубинки и сражаться с опасными хищниками. Это чистая правда, потому что люди были вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, который развивал у них мускулатуру. Но у тяжелой работы есть и обратная сторона — здоровье древних людей было далеко не самым крепким. А медицина в те времена вообще не была развита.



Древние люди действительно были мускулистыми, но здоровье у них было так себе

Судя по останкам, древние люди часто получали переломы позвоночника и имели много хронических заболеваний. В среднем они жили от 30 до 40 лет, причем у мужчин было больше шансов выжить. Дело в том, что они рисковали умереть только во время охоты, а женщины часто умирали при родах. К тому же, мужчины первыми могли отведать питательное мясо, что придавало им больше энергии. Для лечения болезней часто использовали глину или обращались к шаманам. А те, в свою очередь, пытались выпустить из людей злых духов очень жестокими методами.

Рост древних людей

В некоторых источниках говорится, что когда-то давно на Земле жили люди ростом более 3 метров. Само собой разумеется, это тоже неправда. По мнению ученых, рост большинства древних людей составлял максимум 165 сантиметров, то есть они были ниже многих из нас. Скорее всего, рост людей начал увеличиваться из-за того, что с каждым разом мы все лучше ходили с прямой спиной.



Фотография, где археолог якобы раскапывает скелет древнего гиганта

Возможно, кто-то видел фотографию, где археолог раскапывает огромный скелет великана. На самом деле этот снимок — фотомонтаж, который сделал один канадец для победы в конкурсе по изменению фотографий. Его работу подхватили любители теорий заговоров и используется до сих пор.

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