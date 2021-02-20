15 детских вопросов, на которые не могут ответить взрослые

Наслаждайтесь этой подборкой забавных вопросов, которые задают дети, на которые взрослые обычно не могут ответить и которым приходится искать ответы в Интернете. Понятные ответы на простые детские вопросы. Уверены, каждый читатель узнает для себя что-то новое.

Бобры строят плотины для защиты прудов от хищников (койотов, волков и медведей), а также для обеспечения легкого доступа к пище в зимний период. Интересно, что бобры работают по ночам и являются умелыми строителями: грязь и камни они носят передними лапами, а бревна — зубами. Длина плотин обычно не превышает 100 м, но в 2007 году спутником в Канаде была зарегистрирована самая длинная бобровая плотина в мире — 850 м.

Обувь мечут в Северной и Латинской Америке, Европе, а также в Южной Африке, Австралии, России и некоторых других странах. Откуда пошла традиция забрасывать связанную шнурками обувь на провода, доподлинно неизвестно. Но одно можно точно сказать — никакой практической цели это действо не носит.

Одни делают это из-за хулиганских побуждений, другие — в качестве обряда посвящения, например в ознаменование окончания учебного года или предстоящего брака. Также, возможно, такой нелепый обычай возник у военнослужащих, которые бросали ботинки на провода в рамках обряда посвящения после завершения базовой подготовки или при уходе со службы. Кстати, коммунальщики не снимают обувь с проводов только потому, что дело это хлопотное. Да и какой-либо особой опасности она не представляет.

3. Почему арбуз — ягода?

С точки зрения ботаники, ягодами называются плоды, у которых толстая кожура, сочная середина, содержащая внутри плотные семена. В быту люди обычно называют ягодой любой мелкий мякотный плод (независимо от его ботанической классификации), например смородину, крыжовник, клубнику и др.

При этом большие плоды, относящиеся к ягодам, с таковыми в быту не ассоциируются, например помидор, баклажан, банан, киви. Плод арбуза (а также дыни и огурца), называемый тыквиной, морфологически гомологичен ягоде: он с плотной кожурой, а внутри содержит сочную мякоть с большим количеством семян.

4. Почему медведи впадают в спячку?

Зимним сном засыпают лишь некоторые медведи (бурый, гималайский). Эти звери в основном питаются растительной пищей (ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и стебли трав). Так как в снежный период года найти такую еду крайне затруднительно, медведи научились впадать в спячку. К слову, бурый медведь перед долгим сном нагуливает до 180 кг подкожного жира. А за период зимовки теряет до 80 кг веса. Отметим, что те животные, которые обитают на юге, где зимы мягкие и малоснежные, в спячку не впадают.

5. Почему волки воют на Луну?

На самом деле волки воют не на Луну. Вой — это прямой способ общения на большие расстояния. Особенно этот способ связи важен в районах, где волчьи территории обширны. Вой может сообщать другим о местоположении волка, предупреждать о хищнике или добыче. Стоит отметить, что волки воют не только ночью, но и днем. Миф о том, что волки воют на Луну, вероятно, зародился в стародавние времена, когда у людей не было искусственного источника света, и ночью наблюдать происходящее вокруг они могли только при яркой Луне.

6. Почему «мертвая петля» так называется?

«Мертвой петлей» в авиации называется фигура пилотажа в виде замкнутой петли в вертикальной плоскости. В России она также известна как «петля Нестерова». Петля называется «мертвой» потому, что поначалу она была рассчитана только теоретически на бумаге, а на практике не выполнялась. А первые попытки исполнить эту фигуру заканчивались неудачей. Тогда самолеты еще не выдерживали возникающих при этом маневре перегрузок и разрушались, а пилоты обычно погибали.

7. Почему Красная книга красная?

Красная книга — это список редких, а также находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Еще в далеком 1949 году Международный союз охраны природы создал Комиссию по редким видам. Ее задачей было создание всемирного кадастра животных, которым по тем или иным причинам грозит вымирание. Председатель Комиссии Питер Скотт предложил назвать данный список Красной книгой (англ. Red Data Book). Цвет был выбран для того, чтобы придать списку емкое значение, так как красный символизирует помимо прочего и опасность.

8. Что урчит в животе?

Перистальтика — это серия волнообразных мышечных сокращений, которые способствуют перемещению пищи по пищеварительному тракту. Эти движения и способствуют появлению рычания и урчания при урчании в животе. Даже если в кишечнике пусто, в организме будет регулярно проходить процесс перистальтики. Стоит отметить, что урчание при голоде — норма, которая присуща каждому. По-научному урчание в животе называется borborygmus.

9. Почему облака не падают на землю?

По сути, облака — это мельчайшие капли воды и/или кристаллов водяного льда. Стоит отметить, что водяной пар не является основным компонентом облаков. Так, если облака состоят из воды, почему же тогда они не падают? Как объясняет NASA, существуют две основные причины для этого: размер капель и ветер.

Капли воды в облаке невероятно малы — их размер составляет до 1 микрометра. И они падают, просто очень медленно. К тому же их падение замедляется из-за восходящих воздушных потоков от земли. Когда масса частиц достигает определенного уровня, они преодолевают восходящие потоки и выпадают в виде осадков.

10. Зачем белят деревья?

Почти во всех странах бывшего Союза в начале весны люди красят нижнюю часть дерева (высотой около 1 м) смесью гашеной извести, мела и воды. Обычно это делают коммунальщики и простой народ во время субботников. Существует несколько причин, по которой это делается из года в год. Во-первых, это традиция, оставшаяся еще с советских времен.

Во-вторых, побелка защищает деревья от грибков и бактерий. И вовсе не от насекомых и солнечных ожогов, как считают многие. Забавно, что если рядом с деревом стоят бетонные или деревянные столбы электропередач, то и они подвергаются побелке. Кстати, деревья белят не только в странах бывшего СССР, но и в некоторых других, например в Греции.

11. Чем питаются летучие мыши?

Большинство видов рукокрылых питается насекомыми. Другие виды не прочь также полакомиться фруктами, нектаром или пыльцой. Есть такие виды летучих мышей, которые с удовольствием едят рыбу, лягушек, мелких млекопитающих. Также существует всего 3 вида летучих мышей, которые питаются исключительно кровью млекопитающих, иногда и спящего человека. На всякий случай скажем, что вампировые водятся в тропических и субтропических областях Центральной и Южной Америки.

12. Почему звезды мерцают?

Мерцание звезд вызвано прохождением света через различные слои турбулентной атмосферы. Причем мерцание всегда более выражено около горизонта, чем около зенита (прямо над головой). Потому что свет от звезд, находящихся у горизонта, проходит через более толстый слой атмосферы.

13. Почему человек краснеет от стыда или смущения?

Человек краснеет, когда испытывает сильные эмоции, например когда злится, волнуется, смущается, стыдится. В этом случае включается симпатическая нервная система, которая перераспределяет энергию так, чтобы ее большую часть получили мышцы. Также учащается сердцебиение и ускоряется дыхание, расширяются зрачки.

Мельчайшие кровеносные сосуды расширяются, кровь приливает к коже, лицо получается красным. Контролировать этот процесс в своем организме люди не в состоянии. К слову, Чарльз Дарвин посвятил одну из глав своей книги «Выражение эмоций у человека и животных» сложным эмоциональным состояниям, включая стыд, застенчивость, скромность и покраснение. Он охарактеризовал покраснение как «самое странное и самое человечное из всех проявлений».

14. Зачем пчелам нужен мед?

Летом пчелы собирают цветочный нектар, из которого производят мед. А мед им нужен для пропитания в зимний период, когда они не могут добывать себе пищу. Мед идеально подходит для пчел — он полон питательных веществ и является пищей с высоким содержанием энергии, поскольку содержит большое количество сахаров.

15. Почему корабль не тонет?

Казалось бы, железный корабль должен утонуть, ведь он тяжелее воды. Но на самом деле тут действует закон физики, сформулированный еще Архимедом. Согласно этому закону, на всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной телом жидкости.

Следует еще отметить, что средняя плотность корабля меньше плотности воды, так как большую часть его объема занимает воздух. И чем больше корабль опускается в воду (при его загрузке), тем сильнее выталкивающая сила, которая на него действует. На сколько из этих вопросов вы смогли ответить? Вы когда-нибудь задумывались над этими вопросами?

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