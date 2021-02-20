Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

НАСА опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.



Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA’s Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля