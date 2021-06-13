Полицейского восстановили на службе после спиритического сеанса с душой умершего

В Комсомольске-на-Амуре суд восстановил на службе полицейского, уволенного после спиритического сеанса с умершим свидетелем. Об этом RT сообщил адвокат силовика Александр Влащенко.

По его словам, защите удалось доказать незаконность отставки старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД в августе 2020 года.

Из материалов дела следует, что полицейский по итогам доследственной проверки вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела против председателя садового товарищества, которую дачник заподозрил в финансовых махинациях. Прокуратура выявила недочеты в постановлении оперативника и потребовала опросить свидетеля, который на тот момент уже умер. Полицейский неоднократно сообщал о кончине человека, однако надзорное ведомство настаивало на своем.