Монах предсказал ужасное будущее для всего мира

Стефан Карульский, сербский схиархимандрит, предсказал ужасный хаос в начале двадцать первого веке. Монах рассказал, что в ближайшем будущем, наводнение перевернет весь мир с ног на голову. Соединенные Штаты погибнут, а Россия столкнется с немыслимой трансформацией.

Древнейшие старейшины оставили после себя множество пророчеств. Многие из них казались современникам причудливыми и непонятными. Однако с годами их значение прояснилось, и прогнозы сбылись.

Схиархимандрит Стефан Карульский родился в 1922 году и умер в 2001 году. Когда он был еще молод, он пошел в монастырь, расположенный в Сербии, он был там послушником. Пешком на Афон ходил из Сербии в 1950-е годы. Он провел большую часть своей жизни в Каруле (почти 40 лет). Он вел строгий аскетический образ жизни, о нем знала вся Греция. К нему за советом и помощью обращались тысячи людей.