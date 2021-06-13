В Италии «заплакала» статуя Девы Марии: нехороший знак

В небольшом итальянском городке Кармьяно (провинция Лечче) произошло очередное христианское чудо – «заплакала кровью» статуя Девы Марии, установленная на площади Паолино-Арнезано.

Заметим, что сам город отличается тем, что жизнь в нем крутится вокруг христианской коммуны. И особо удивительным в этом случае кажется то, что статуя Девы Марии «заплакала» как раз накануне успенья Пресвятой Богородицы, которое здесь будет отмечаться 15 августа. Вот почему чудо стало еще более резонансным и собрало на площади сначала весь город, а потом в Кармьяно стали стекаться уже паломники из всей Италии и даже из заграницы.

Священник местной церкви Риккардо Калабрезе довольно сдержанно прокомментировал данное событие, допуская, что это вполне может быть чей-то шуткой и что инцидент требует церковного расследования. Тем не менее редакция The Big The One поспешила обвинить служителей церкви в очередном подлоге ради «укрепления своего бизнеса» и усиления веры паствы в католическую церковь.