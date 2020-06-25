Похоже, что сценарий ближайшего будущего был утвержден 50 лет назад

С началом 2020-го года глобальная геополитическая ситуация в мире, как все уже давно обратили внимание, несколько обострилась. Covid-19, блокировки, противостояние США и Китая, беспорядки в Америке, беспорядки в Европе, конфликт Индии и Китая, расширение зоны боевых действия на Ближнем Востоке и так далее.

И хотя пресса и говорящие головы в телевизоре видят в этом нагромождение случайных событий, многие подозревают, что вся эта цепочка кризисов спланирована мировой закулисой и жестко управляется. Конечной целью всего этого будет глобальное государство и цифровое общество, где каждому будет внедрен чип-имплант – со всеми вытекающими из этого чудными последствиями.

Естественно, все теперь очень хотят знать весь глобальный план хотя бы в общих чертах – то есть ЧТО будет, ГДЕ будет и КОГДА. Особых источников информации о будущем у широкой публики нет, поэтому конспирологи используют то, что есть – многочисленные свидетельства мистиков как из ныне живущих, так и живших в разное другое время.

Пророчества – вещь не очень надежная и вангования пророков часто противоречат другу другу, часто не сбываются, поэтому с поиском более или менее достоверного источника есть определенная проблема. Тем не менее, американские конспирологи, обеспокоенные происходящим сейчас в США, похоже, решили эту проблему и нашли человека, которому более или менее можно верить. Имя этого человека Деннион Бринкли.

Дэннион Бринкли стал пророком в результате несчастного случая, который привел его к смерти. Однажды он разговаривал по телефону во время грозы и молния попала в телефонную линию (все происходило в 1975-м году).

Получив удар током Дэннион умер, но понял это, только когда обратил внимание, что он убегает от выстрелившего в него телефона, а тело его лежит на полу. Дальше был полет по темному тоннелю и ангелы, которые показали ему 13 видений будущего и загрузили обратно на Землю.

Неожиданно для врачей придя в сознание, Бринкли немедленно кинулся записывать увиденное. Вспоминалось все плохо, поэтому обрывки воспоминаний он записывал на бумажках, которые складывал в картонные коробки. В результате получилось 13 коробок с видениями, которые Бринкли стал посылать в газеты и требовал обратить на них внимание. Но, естественно, над ним смеялись, пока не долбанула Чернобыльская АЭС, аварию на которой в 1975-и году Бринкли описал так:

….Я увидел лесистую местность около реки. Рядом с ней возвышалась огромное бетонное строение. Мое сердце сжимал необъяснимый страх. Внезапно земля вздрогнула, крышу здания разорвало на куски. Я знал, что это ядерный взрыв, который унесет жизни многих тысяч людей. На фоне видения высвечивалась дата – апрель-май 1986 года….

Естественно, когда гром грянул, на Бринкли обратила внимание вся мировая пресса и о нем даже сняли художественный фильм:

Поскольку больше конкретных дат в пророчествах Бринкли особо не было, то поговорив о пророке какое-то время люди о пророке забыли и вспомнили о нем только в 2005-м году, когда во Франции разразился карикатурный скандал. Бринкли написал о нем так:

В 2004 году во Франции будет издана книга, которая вызовет гневный протест во всем арабском мире. Через некоторое время системы водоснабжения в Париже будут отравлены ядовитым веществом, и тысячи невинных людей погибнут. Примерно в то же время Египет откажется от демократии и превратится в центр исламского фанатизма. Так же накануне этого я видел сцены военных конфликтов конфликтов в Югославии.

Таким образом Бринкли в 1975-м году предсказал войну в Югославии, которую на тот момент никто не мог даже вообразить, с точностью до года предсказал карикатурный скандал и ошибся с ядовитым веществом в водопроводе Парижа (хотя еще все может быть).

А теперь читаем, что Бринкли пишет о текущем времени и о ближайшем будущем:

…Это были сцены далекого будущего, когда ученые проникли в тайны ДНК и научились создавать управляемые вирусы…

…Еще я видел поля и сады с богатым урожаем, а рядом с ними, за колючей проволокой, сотни истощенных и голодных людей. Еще промелькнуло несколько европейских столиц, затопленных водой или почти скрытых под толстым слоем засохшей грязи…

…Весь север Америки был охвачен гражданскими войнами и бесконечными расовыми конфликтами. Миллионы иммигрантов рвались через кордоны и границы в Никарагуа и Чили. Поток беженцев подорвал экономику Мексики и вверг эту страну в бандитский хаос…

…Япония, Китай и объединенная Корея с помощью электронных «червей» овладеют всеми компьютерными системами мира. Их корпорации станут единственной защитой от технологических вирусов, которые будут поражать любые системы, начиная от бытового пылесоса и кончая космическими станциями. Главы этих корпораций создадут Всемирное правительство. Во второй четверти 21 века каждому человеку будет вживляться компьютерный чип. Этот тотальный контроль над людьми вызовет несколько бунтов и волнений, но они будут быстро подавлены…

…Иран и Ирак овладели ядерным оружием. Я видел несколько подводных лодок, управляемых иранцами. Они направлялись к берегам Америки и были вооружены ракетами с химическими и ядреными боеголовками…

…Между китайцами и русскими возникнет приграничный конфликт. После многочисленных инцидентов на Дальнем Востоке огромная китайская армия прорвется в Сибирь. С тяжелыми боями будет взята Транссибирская железнодорожная магистраль. Это обеспечит Китаю победу и контроль над нефтяными регионами Сибири. Я видел снег, озера нефти и крови, тысячи трупов и пустые сгоревшие города…

…Появились сцены войны в пустыне. Я видел армии, сражающиеся в клубах пыли, поднятой гусеницами танков. Орудийный огонь и взрывы походили на вспышки молний. Земля содрогалась. Но внезапно наступила тишина, и я, словно птица, взлетел над арками песка, усеянного обломками боевой техники…

…Я видел сцены хаоса и ужаса от южных пустынь до северных морей. Одна из картин поразила меня больше других. Армия женщин в черной униформе и коричневых платках маршировала по какому-то европейскому городу. В моей голове прозвучали слова: «Страх этих людей был настолько велик, что заставил их отказаться от всех прав и свобод ради личной безопасности…

…Я видел, что на Америку опустилось черное пятно векового долга. Передо мной проносились сцены духовной регрессии. Люди становились «пустыми» внутри – живыми оболочками, набитыми амбициями, эгоистическими желаниями и страстями»; «Я наблюдал эти образы, во многом похожие на современные кинофильмы, и плакал от боли за старые ценности. Люди превращались в зверей. Они перенимали законы волчьей стаи…

…Конец Америки, как мировой державы, наступит с двумя чудовищными землетрясениями, во время которых дома раскачивались и валились наземь, как детские игрушки. Я знал, что землетрясения случатся в конце или начале столетия, но не мог определить, где они происходят. Помню, видел большой водоем – возможно, реку. Расходы на восстановление разрушенных городов должны явиться последней каплей для государства, чьи финансы истощены до такой степени, что оно уже не в состоянии себя содержать. Экран показывал голодных американцев, стоящих в очереди за едой. ..

…Я видел образы гибнущей природы и места, зараженные радиацией – в России, в Европе и в Южной Америке. Многие страны начинали инвестировать деньги в очищение окружающей среды. Я видел духовного лидера, призывавшего сделать экологию ведущей целью человеческой цивилизации. Вокруг него собирались последователи. Я знал, что он станет учителем и наставником миллиардов людей…

Сравнивая эти пророчества с реальностью очевидно, что не все предсказания сбылись идеально точно. Тем не менее, кто бы мог подумать в 1975-м году, что будут какие-то “электронные корпорации” , которые будут выпускать каких-то “электрических червей” и дистанционно выводить из строя пылесосы? Кто бы мог подумать, что будет какое-то “глобальное правительство”, что оно будет вживлять людям чипы и так далее?

В общем, какие-то существа показали Дениону реальные мультфильмы, причем, есть большое сомнение, что их продюсерами были ангелы. Скорее это были “зеленые человечки” из “летающих блюдец”, которые явили очередному усопшему сценарий сюжета в аттракционе Мир Дикого Запада Планета Земля. Со временем, по ходу пьесы, сюжеты немного меняли: Ирак разрушили, травить Париж передумали, дефолт в США отложили до создания Мирового Правительства и так далее. Но общая картина была, похоже, показана верно. И теперь, если верить Бринкли, у конспирологов есть две новости: хорошая и плохая.

Плохая новость заключается в том, что согласно генеральному плану на планете будет война, которая охватит весь мир. В результате главным станет Китай и глобализм будет по китайскому варианту – с лагерями для уйгуров, донорством органов и прочими прелестями китайского пути. Потом появится какой-то новый великий верховный лидер, впереди которого уже запустили Грету протоптать не зарастающую тропу. И этот великий верховный лидер всех и объединит – во имя спасения экологии и мира во всем мире. А после этого начнут раздавать электрические паспорта.

Паспорта начнут раздавать, как “ангелы” объяснили Бринкли, “во второй четверти 21-го века”, то есть не ранее 2025 года. И это, пожалуй, единственная хорошая новость, поскольку до часа Ч, тогда, получается, остается еще года четыре, за которые многое может случиться. Например, появятся какие-то “демоны” и надают “ангелам” по мозгам, после чего сценарий будет каким-то другим, так что следим за развитием событий.

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