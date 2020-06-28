Тяжелый стресс? 8 простых способов вернуть свои эндорфины

Если с настроением что-то пошло не так и нужно срочно добыть откуда-нибудь немного счастья, попробуйте эти советы. Конечно, в случае депрессии или другого серьезного нарушения они не помогут, но чуть-чуть поправить баланс эндорфинов в нужную сторону — вполне.

Понюхайте масла лаванды или ванили

Некоторые ароматы способны влиять на выработку эндорфинов. Так, масло ванили помогает снизить тревожность и беспокойство (на 63%!), а лаванда и вовсе облегчает депрессию и помогает бороться с бессонницей.

Попробуйте немного женьшеня

Женьшень просто необходим тем, кто переживает постоянную усталость, переутомление и стресс. Исследования доказали, что употребление женьшеня помогает уменьшить уровень гормонов стресса, а также стимулирует выброс эндорфинов. Так что если по каким-то причинам вам нужна особенная поддержка, не пренебрегайте женьшенем.