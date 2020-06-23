Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv.

Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.

В результате авторы всех трех работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.